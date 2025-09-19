Οι επιβάτες αντέδρασαν έντονα όταν αντιλήφθηκαν ότι το πλοίο δεν έδεσε στη Μήλο χωρίς να έχουν ενημερωθεί από τους αρμόδιους.

Χάος επικράτησε το βράδυ της Πέμπτης (18/9), όταν το πλοίο «Κνωσός Παλάς», που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Ηράκλειο, δεν πραγματοποίησε την προγραμματισμένη ενδιάμεση στάση στη Μήλο λόγω απαγορευτικού απόπλου, χωρίς να ενημερωθούν οι επιβάτες.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το πλοίο έλαβε σήμα για απαγορευτικό γύρω στις 23:30, ενώ βρισκόταν ήδη εν πλω, και συνέχισε κανονικά για Κρήτη. Οι επιβάτες αντιλήφθηκαν ότι το πλοίο δεν θα σταματούσε όταν προσπέρασε το νησί, γεγονός που προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, ένας επιβάτης εκφράζει τον εκνευρισμό του: «Ντροπή σας… το λιμάνι της Μήλου τώρα! Να γυρίσετε το πλοίο πίσω. Τι θα κάνουμε; Ποιο είναι το πλάνο καπετάνιε; Θα πληρώσετε καταλύματα στο Ηράκλειο για έναν–έναν από εμάς;»

Οι επιβάτες που προορίζονταν για Μήλο παρέμειναν στο πλοίο και τους παραχωρήθηκαν καμπίνες μέχρι και σήμερα το απόγευμα που αναμένεται να αρθεί το απαγορευτικό απόπλου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcwnun0qfwlt?integrationId=40599y14juihe6ly}