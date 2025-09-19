Ποια ονόματα προτιμούν οι Έλληνες;

Μια πλήρης καταγραφή των πιο δημοφιλών ανδρικών ονομάτων στην Ελλάδα από το 1940 έως το 2021 δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ, αξιοποιώντας στοιχεία από την τελευταία απογραφή πληθυσμού.

Η μελέτη περιλαμβάνει τον μόνιμο πληθυσμό της χώρας, Έλληνες και ξένους, και υπολογίζει μόνο το πρώτο όνομα σε περιπτώσεις διπλών ονομάτων.

Στην κορυφή της λίστας παραμένει αδιαμφισβήτητα ο Γεώργιος, ένα όνομα που διατηρείται σταθερά πρώτο επί περισσότερες από οκτώ δεκαετίες. Σύμφωνα με τα δεδομένα, κανένα άλλο όνομα δεν κατάφερε να απειλήσει τη διαχρονική του κυριαρχία.

Πίσω από τον Γεώργιο, τα ονόματα Κωνσταντίνος, Ιωάννης και Δημήτρης εναλλάσσονται στις πρώτες θέσεις, ανάλογα με την εποχή, ενώ συνεχίζουν να καταγράφουν υψηλά ποσοστά δημοφιλίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σταδιακή άνοδος των ονομάτων Αλέξανδρος και Άγγελος, που κερδίζουν έδαφος από τις δεκαετίες του ’80 και μετά. Η τάση αυτή δείχνει τη στροφή των νεότερων γενεών προς σύγχρονα ονόματα.

Η λίστα με τα 20 πιο δημοφιλή γυναικεία ονόματα

Την πρώτη θέση, στη λίστα που δημοσιεύει η ΕΛΣΤΑΤ, κατέχει το όνομα «Μαρία», ένα όνομα που έχει συνδεθεί με τη θρησκεία καθώς έτσι ονομάζεται και η μητέρα του Ιησού Χριστού.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το όνομα «Ελένη» και ακολουθεί το όνομα Αικατερινή. Τα τρία αυτά ονόματα παραμένουν σταθερά σε αυτές τις θέσεις εδώ και 81 χρόνια.

Από το 2019 και μετά παρατηρούμε οτι το όνομα «Μαρία» παρότι παραμένει στην πρώτη θέση αρχίζει να χάνει έδαφος και η πίτα μοιράζεται και μεταξύ νέων ονομάτων, όπως το Ιωάννα, Γεωργία, Κωνσταντίνα και Βασιλική.

