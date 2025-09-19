Πότε μας αποχαιρετάει και επίσημα το καλοκαίρι και έρχεται το φθινόπωρο.

Η Φθινοπωρινή Ισημερία αποτελεί το αστρονομικό γεγονός που σηματοδοτεί το επίσημο τέλος του καλοκαιριού και την έναρξη του φθινοπώρου στο βόρειο ημισφαίριο.

Πότε συμβαίνει η Ισημερία το 2025

Το 2025, η Φθινοπωρινή Ισημερία θα λάβει χώρα στις 22 Σεπτεμβρίου, στις 16:20 ώρα Ελλάδας. Εκείνη τη στιγμή, ο Ήλιος θα βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον Ισημερινό, με αποτέλεσμα η ημέρα και η νύχτα να έχουν σχεδόν ίση διάρκεια σε όλο τον πλανήτη. Από εκεί και πέρα, στο βόρειο ημισφαίριο οι μέρες αρχίζουν να μικραίνουν και οι νύχτες να μεγαλώνουν, μέχρι να φτάσουμε στο Χειμερινό Ηλιοστάσιο του Δεκεμβρίου.

Η επιστημονική διάσταση

Η ισημερία προκύπτει εξαιτίας της κλίσης του άξονα της Γης (23,5 μοίρες). Καθώς ο πλανήτης μας περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο, οι ακτίνες πέφτουν διαφορετικά σε κάθε εποχή. Στις ισημερίες –τόσο την εαρινή όσο και τη φθινοπωρινή– ο άξονας δεν γέρνει προς ή μακριά από τον Ήλιο, με αποτέλεσμα το φως να κατανέμεται συμμετρικά.

Η σημασία της Ισημερίας στον πολιτισμό

Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, η ισημερία ήταν αφορμή για γιορτές και τελετουργίες. Οι αρχαίοι Έλληνες τη συνέδεαν με τη Δήμητρα και τον μύθο της Περσεφόνης, που κατέβαινε στον Άδη σηματοδοτώντας τον ερχομό του φθινοπώρου.

Σε πολλούς πολιτισμούς, η ισημερία γιορτάζεται ως στιγμή ισορροπίας, ανανέωσης και προετοιμασίας για τον χειμώνα.

Τι σημαίνει για την καθημερινότητά μας

Από τις 22 Σεπτεμβρίου και έπειτα, η αίσθηση του φθινοπώρου γίνεται πιο έντονη:

Οι μέρες μικραίνουν και τα βράδια δροσίζουν.

Η φύση αλλάζει χρώματα, με τα φύλλα να παίρνουν αποχρώσεις κόκκινου και χρυσού.

Στον αγροτικό κύκλο, ξεκινά η εποχή της συγκομιδής.