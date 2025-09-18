Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψης του 27χρονου δραπέτη.

Κρατούμενος των αγροτικών φυλακών Κασσάνδρας στη Χαλκιδική απέδρασε σήμερα το μεσημέρι και αναζητείται από τις Αρχές. Πρόκειται για έναν 27χρονο υπήκοο Αλβανίας, η απουσία του οποίου διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο στις εγκαταστάσεις.

Η διοίκηση του σωφρονιστικού καταστήματος ενημέρωσε άμεσα το Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ευρεία έρευνα για τον εντοπισμό του. Σημειώνεται ότι στις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας οι κρατούμενοι διαβιούν σε ημιελεύθερο καθεστώς και συμμετέχουν σε εργασίες εντός των εγκαταστάσεων, γεγονός που πιθανόν διευκόλυνε την απόδραση.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για τη σύλληψή του, ενώ το κοινό καλείται να παραμείνει σε επαγρύπνηση.