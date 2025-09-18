Δεκάδες σταθμευμένα Ι.Χ. καταπλακώθηκαν από δέντρα, προκαλώντας ζημιές πολλών χιλιάδων ευρώ στους ιδιοκτήτες τους.

Ισχυροί άνεμοι έπληξαν τον Βόλο κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τους Βολιώτες να αντικρίζουν σήμερα το πρωί πεσμένα δέντρα στους δρόμους που είχαν προκαλέσει ζημιές σε αυτοκίνητα και δίκτυα ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με το magnesianews, η πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε αρκετές κλήσεις τη νύχτα, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα σε αρκετά σημεία της πόλης.

Φωτογραφίες: Magnesianews.gr

Σύμφωνα με το thenewspaper, σε όλη την πόλη καταγράφονται πεσμένα και ξεριζωμένα δέντρα, αλλά και σπασμένα κλαδιά που έχουν κλείσει δρόμους και πεζοδρόμια, δημιουργώντας εικόνες καταστροφής. Ιδιαίτερα δραματική είναι η κατάσταση με τα δεκάδες σταθμευμένα Ι.Χ. που καταπλακώθηκαν, προκαλώντας ζημιές πολλών χιλιάδων ευρώ στους ιδιοκτήτες τους.

Φωτογραφίες: thenewspaper.gr

Παράλληλα, σοβαρές ζημιές σημειώθηκαν στα δίκτυα ηλεκτροδότησης, με περιοχές του Βόλου να βυθίζονται στο σκοτάδι για αρκετές ώρες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από νωρίς χθες το βράδυ, συνεργεία του Δήμου Βόλου, του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, βρίσκονται επί ποδός, για να απομακρύνουν δέντρα και κλαδιά και να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία των οχημάτων.