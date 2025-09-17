Ο αστυνομικός ενημέρωσε την οικογένεια Αντετοκούνμπο ότι μπορεί να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία για το περιστατικό προκειμένου να ξεκινήσει έρευνα για τον χρήστη που έστειλε το χυδαίο μήνυμα.

Με την οικογένεια Αντετοκούνμπο επικοινώνησε αστυνομικός από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μετά την ανάρτηση που έκανε η γυναίκα του Γιάννη, Μαράια, όπου κοινοποίησε απειλητικό μήνυμα που δέχθηκε κατά της ζωής της, σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδικότερα το μήνυμα ανέφερε: «Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου. Θα φοβάσαι, όπου και αν πηγαίνεις».

Ο αστυνομικός ενημέρωσε την οικογένεια Αντετοκούνμπο ότι μπορεί να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία για το περιστατικό προκειμένου να ξεκινήσει έρευνα για τον χρήστη που έστειλε το χυδαίο μήνυμα.

Υπενθυμίζεται ότι η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο δημοσιοποίησε το μήνυμα εκφράζοντας την απογοήτευσή της για τα σχόλια μίσους, επισημαίνοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στον αθλητισμό. Παράλληλα, συνεχάρη τους Τούρκους οπαδούς για το ασημένιο μετάλλιό τους, υπογραμμίζοντας ότι ο σεβασμός στον αθλητισμό πρέπει να υπερισχύει των εντάσεων.

«Οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο μπορούν να είναι τόσο απογοητευτικοί! Όλο αυτό για το μπάσκετ. Ελπίζω όσοι στέλνουν μίσος και αηδιαστικά μηνύματα στην οικογένειά μου να είναι περήφανοι για τον εαυτό τους! Αλλά επειδή προσπαθείτε να επικοινωνήσετε ιδιωτικά μαζί μου, θα φροντίσω να αποκαλύψω δημόσια ποιοι είστε. Σε όλους τους οπαδούς της Τουρκίας, συγχαρητήρια για το ασημένιο μετάλλιο και την εξαιρετική ομάδα σας! Ωστόσο, τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στον αθλητισμό. ΤΕΛΟΣ.», ανέφερε στο μήνυμα που ανάρτησε στο instagram.