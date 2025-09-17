Ισχυρίστηκαν ότι ουδεμία γνώση είχαν για την κακοδιαχείριση του συναδέλφου τους κι ότι παραπλανήθηκαν και οι ίδιοι, ενώ για τα ποσά που του διέθεσαν, παρακάμπτοντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, φέρεται να υποστήριξαν ότι ενήργησαν με σκοπό να τον διευκολύνουν στην κάλυψη άμεσων υπηρεσιακών αναγκών, στο πλαίσιο συναδελφικής αλληλεγγύης και καλής πίστης.

Ελεύθεροι άνευ όρων αφέθηκαν όλοι οι αστυνομικοί που κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις στην αρμόδια ανακρίτρια για το οικονομικό έλλειμμα, άνω των 700.000 ευρώ, το οποίο αποκαλύφθηκε σε αστυνομικές υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης, μετά την αυτοκτονία - τον Οκτώβριο του 2022 - συναδέλφου τους που ήταν υπεύθυνος οικονομικού της Ασφάλειας.

Συνολικά για την υπόθεση κατηγορούνται επτά αστυνομικοί, στην πλειονότητά τους αξιωματικοί (άντρες και γυναίκες), η εμπλοκή των οποίων προέκυψε κατόπιν διαχειριστικού ελέγχου, με το έλλειμμα να αφορά τη Γενική Διαχείριση Χρηματικού της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης. Αφορούσε δε, χρήματα που προορίζονταν για έκτακτες υπηρεσιακές δαπάνες, όπως μετακινήσεις και οδοιπορικά έξοδα αστυνομικού προσωπικού.

Διαχειριστής της συγκεκριμένης υπηρεσίας ήταν για περισσότερα από 4 έτη ο αυτόχειρας, ενώ τα χρήματα του ταμειακού ελλείμματος φαίνεται πως κατέληξαν σε δραστηριότητες στοιχηματισμού, όπως προέκυψε από την διενεργηθείσα προκαταρκτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Β. Ελλάδος.

Τα επτά εμπλεκόμενα πρόσωπα ήταν διαχειριστές διαφόρων διευθύνσεων της ΕΛ.ΑΣ. στη συμπρωτεύουσα που διέθεσαν, ατύπως, στον αυτόχειρα, οικονομικά ποσά, διευκολύνοντάς τον στην κάλυψη των αναγκών του ταμείου του, όπως επίσης και πρόσωπο που ασκούσε εποπτικό ρόλο στις οικονομικές υπηρεσίες.

Η διαδικασία των απολογιών ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα και ολοκληρώθηκε σήμερα. Για όλους αποφασίστηκε να μην επιβληθεί κανένας περιοριστικός όρος (διώκονται κατά περίπτωση για παράβαση καθήκοντος, απιστία και ψευδή βεβαίωση).

Για την υπόθεση η αντεισαγγελέας πρωτοδικών είχε ζητήσει την απαλλαγή των επτά κατηγορούμενων και την αρχειοθέτηση της δικογραφίας, πρόταση όμως που δεν έγινε δεκτή από την εισαγγελέα εφετών, με αποτέλεσμα να πάρει το δρόμο της ανάκρισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της έρευνας των «αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ. έγιναν καταλογισμοί του ποσού του ελλείμματος στα εμπλεκόμενα πρόσωπα (τα ποσά ποικίλλουν ανάλογα με την περίπτωση) και ήδη προσέφυγαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την άρση των εις βάρος τους καταλογισμών.

