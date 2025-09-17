Σοβαρό συμβάν σημειώθηκε λίγο πριν από τη μία τα ξημερώματα της Τετάρτης, στη συμβολή των οδών Μακροπούλου και Τσιριμώκου, στο κέντρο της Λαμίας.

Διερχόμενος πολίτης αντιλήφθηκε καπνούς από τη φωτιά να βγαίνουν από κατοικία με κλειστά παντζούρια, στην οποία διέμεναν δύο ηλικιωμένοι κι ένα πιο νεαρό άτομο.

Αμέσως ειδοποίησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία έφτασε γρήγορα στο σημείο με πέντε οχήματα. Ταυτόχρονα ένας γείτονας προσπαθησε να μπει να τους απεγκλωβίσει και μεταφέρθηκε και εκείνος όπως και δύο ακόμη άτομα, αστυνομικοί κατά τις πρώτες πληροφορίες στο νοσοκομείο με αναπνευστικα προβλήματα.

Παράλληλα, άνδρες της Τροχαίας απέκλεισαν την κυκλοφορία ώστε να διευκολυνθεί η επιχείρηση κατάσβεσης και διάσωσης.

{https://www.youtube.com/watch?v=XwfeG7upakI}

Οι πυροσβέστες εισήλθαν στο σπίτι με ειδικές μάσκες και μπουκάλες λόγω του πυκνού μαύρου καπνού και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τους δύο ηλικιωμένους και ένα ακόμη πιο νεαρο άτομο.

Η ηλικιωμένη γυναίκα κατά τις πρώτες πληροφορίες φερει σοβαρά εγκαύματα και μεταφέρθηκε όπως και τα άλλα δύο άτομα της οικογένειας συν 2 αστυνομικοί και ο γείτονας με ασθενοφόρα στο Νοσοκομείο Λαμίας. Οι 5 από τους έξι σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία μεταφέρθηκαν με αναπνευστικα προβλήματα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.

Πηγή: lamianow.gr