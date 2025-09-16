Ο επιδειξίας στο Αιγάλεω φαίνεται να είναι και εμπρηστής καθώς ταυτοποιήθηκε ως υπαίτιος για τέσσερις φωτιές στον Υμηττό.

Ο αλλοδαπός παλαιστινιακής καταγωγής που ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ως εμπρηστής για τη φωτιά στον Υμηττό αποδείχθηκε ότι είναι το ίδιο πρόσωπο που συνελήφθη μετά από καταγγελίες και βιντεοληπτικό υλικό ως

Ο «Επιδειξίας του Αιγάλεω», φέρεται να παρενόχλησε δύο ανήλικες και μία 58χρονη γυναίκα. Αμέσως μετά το αυτόφωρο για τα περιστατικά παρενόχλησης στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού τον παρέλαβαν και τον οδήγησαν στον Εισαγγελέα με την κατηγορία εμπρησμού στον Υμηττό.

Σύμφωνα με πληροφορίες όταν ο 32χρονος «επιδειξίας του Αιγάλω» συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα του πήραν τα αποτυπώματά του οι αστυνομικοί και κατάλαβαν ότι υπάρχει ένταλμα σύλληψής του για τις φωτιές στον Καρέα στις 7 Σεπτεμβρίου οπότε κινήθηκαν οι σχετικές διαδικασίες και για την σοβαρή υπόθεση του εμπρησμού.

Πλέον ο άνδρας κατηγορείται για 3 ακόμη εμπρησμούς στην ευρύτερη περιοχή του Καρέα και αύριο θα οδηγηθεί στον ανακριτή για τις φωτιές.

Σύμφωνα με τις Αρχές ο αλλοδαπός είναι υπαίτιος για την φωτιά που ξέσπασε στις 7/9 και ώρα 19:18 στο δάσος του Υμηττού, στην περιοχή του Βύρωνα, πλησίον της Λεωφόρου Αγίου Ιωάννη Καρέα. Η ταυτοποίησή του κατέστη δυνατή μέσω μαρτυριών, βιντεοληπτικού υλικού και άλλων στοιχείων που συνέλεξε η ΔΑΕΕ, στο πλαίσιο ερευνών για τρεις ακόμη εμπρησμούς που είχαν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή.

Εικόνες από την φωτιά στον Υμηττό

Bίντεο ντοκουμέντο από την δράση του «επιδειξία του Αιγάλεω»

Ο 26χρονος συνελήφθη στο Αιγάλεω, αφού προηγουμένως είχε παρενοχλήσει δύο ανήλικα κορίτσια και μια 55χρονη, προχωρώντας σε άσεμνες κινήσεις. Ειδικότερα, στο βίντεο που κατέγραψε τις κινήσεις του ο αλλοδαπός δράστης φαίνεται να πλησιάζει την πυλωτή της πολυκατοικίας που μένει 17χρονο κορίτσι, μπροστά στο οποίο έκανε ασελγείς χειρονομίες.

Στις εικόνες φαίνεται να στέκεται στην εξωτερική πόρτα και να την ανοίγει. Στη συνέχεια, η 17χρονη βγαίνοντας από την πολυκατοικία, τον βλέπει και άρχισε να του φωνάζει να φύγει, τονίζοντάς του πως οι κινήσεις του καταγράφονται από κάμερες. Δύο άτομα τον ακινητοποίησαν, ενημέρωσαν την Άμεση Δράση και οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και του πέρασαν χειροπέδες.