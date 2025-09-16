Ισχυροί άνεμοι θα κυριαρχήσουν τις επόμενες ημέρες, ενώ η ανομβρία θα συνεχιστεί μέχρι και σχεδόν το τέλος του μήνα, όπως αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Η θερμοκρασία θα αρχίσει σιγά σιγά να υποχωρεί μιας και οι βοριάδες θα κυριαρχήσουν τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Στην ουσία θα εξαπλωθεί ένα εκτεταμένο πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων, δηλαδή ατμοσφαιρικό βουνό θα καλύψει μεγάλο τμήμα της Ευρώπης,με αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος για αρκετές ημέρες, σε ότι αφορά την πορεία των κακοκαριών.

Επομένως η ανομβρία θα συνεχιστεί για αρκετές ημέρες, τουλάχιστον μέχρι τις 25 του μήνα σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία. Στη συνέχεια υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, αυτός ο αντικυκλώνας να σπάει και να κινηθούν κάποιες κακοκαιρίες από τα βόρεια προς τα νότια οι οποίες θα επηρεάσουν και τη χώρα μας.

Σήμερα, δεν αναμένεται κάτι το αξιόλογο. Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.

Επιμένουν τα μελτέμια, τοπικά ακόμη και 7 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φθάσει έως και 30 - 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Κρήτη μπορεί να δούμε ακόμη και 35 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες. Ηλιοφάνεια καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας, η ατμόσφαιρα θα εξακολουθήσει να είναι ξηρή. Οι βοριάδες θα κυριαρχήσουν και η θερμοκρασία έως και 32 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια και λίγα σύννεφα μόνο στα βουνά. Έως και 29 βαθμούς η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Οι επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζονται από μελτέμια, 6-7 μποφόρ, ενώ Πέμπτη και Παρασκευή θα φθάσουμε τα 8 με 9 μποφόρ προς το κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

Οι θερμοκρασίες 33 με 35 βαθμούς θα σημειώσουν μία πτώση από την Πέμπτη και στη συνέχεια, όπου δεν φαίνεται να ξεπερνάμε τους 31 βαθμούς Κελσίου.