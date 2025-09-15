«Ο Εμμανουήλ Καραλής με ένα ακόμα τεράστιο άλμα, πέτυχε να μας σηκώσει μαζί του ψηλά!» έγραψε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγχαρητήρια στον «ασημένιο» Εμμανουήλ Καραλή έστειλε με ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ο Εμμανουήλ Καραλής με ένα ακόμα τεράστιο άλμα, πέτυχε να μας σηκώσει μαζί του ψηλά!» έγραψε ο πρωθυπουργός για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης του Καραλή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Τόκιο.

«Κατέκτησε, έτσι, αργυρό μετάλλιο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, σκορπίζοντας ξανά υπερηφάνεια σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα. Συγχαρητήρια, Μανόλο! Συνέχισε να κατακτάς τους στόχους που θέτεις. Και κράτα για πάντα εκείνο το χαμόγελό σου, που δίνει σε όλους μας χαρά και αισιοδοξία» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σημειώνεται ότι με άλμα στα 6 μέτρα ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, πίσω από τον αήττητο Μόντο Ντουπλάντις.

Ο Εμμανουήλ Καραλής έδωσε μάχη μέχρι τέλους για τον παγκόσμιο τίτλο του επί κοντώ, έκανε άλματα σε ύψη που δεν είχε ξαναδεί σε αγώνα και θα φύγει από το Τόκιο με το ασημένιο μετάλλιο, το πρώτο του σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου.