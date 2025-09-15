Το πρόγραμμα αφορά άτομα ηλικία 65 και άνω και ΑμεΑ.

Παράταση στη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων από Δήμους και φορείς αναπηρίας για συμμετοχή στο πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης ατόμων ηλικίας 65 και άνω και ατόμων με αναπηρία, δίνει το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Σκοπός του προγράμματος σύμφωνα με την αρμόδια υπουργό, Δόμνα Μιχαηλίδου, είναι η αποτελεσματική αξιοποίησή τους προς το μέγιστο όφελος των δικαιούχων.

«Είναι πολύ σημαντική δράση η ψηφιακή εκπαίδευση ευάλωτων συνανθρώπων μας και η ισότιμη πρόσβασή τους στο ψηφιακό περιβάλλον. Το πρόγραμμα ψηφιακής ενδυνάμωσης παρέχει τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό, το εκπαιδευτικό υλικό, τους εκπαιδευτές και το υποστηρικτικό προσωπικό, την τεχνική υποστήριξη και την επιμόρφωση των εκπαιδευτών. Στο πλαίσιο της ουσιαστικής συνεργασίας με Δήμους και φορείς αναπηρίας, τους διαθέτουμε κάθε δυνατή υποστήριξη σε όλα τα βήματα της διαδικασίας για τη λειτουργία Κόμβων Ενδυνάμωσης», ανέφερε η υπουργός.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα ψηφιακής εκπαίδευσης, διάρκειας 70 ωρών για τα άτομα άνω των 65 ετών κι 80 ωρών για τα άτομα με αναπηρία, θα πραγματοποιηθεί, με δια ζώσης μαθήματα, σε 120 Κόμβους Ψηφιακής Ενδυνάμωσης στους Δήμους της χώρας για τους ηλικιωμένους και σε 80 Κόμβους σε χώρους και δομές φορέων αναπηρίας.

Οι Κόμβοι Ψηφιακής Ενδυνάμωσης για την εκπαίδευση των ατόμων άνω των 65 θα λειτουργήσουν σε κοινωνικές δομές ηλικιωμένων που ανήκουν στον εκάστοτε Δήμο, όπως Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.), Λέσχες Φιλίας, Κέντρα Φιλίας Ηλικιωμένων (ΚΕ.Φ.Η.), Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.).

Αντίστοιχα, οι Κόμβοι Ψηφιακής Ενδυνάμωσης για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία θα λειτουργήσουν σε δομές του Ινστιτούτου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.), σε χώρους της Ε.Σ.Α.με.Α. και των παραρτημάτων της, των οργανώσεων ατόμων με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, που αποτελούν φορείς μέλη της Ε.Σ.Α.με.Α. και μελών αυτών, σε χώρους των Κέντρων διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ΚΔΗΦ) καθώς και σε δομές πιστοποιημένων φορέων αναπηρίας.

Ως ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο πληροφοριακό σύστημα (https://empower.gov.gr/) μετά τη χορήγηση της παράτασης ορίζεται η 15/10/2025

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών, Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.) και το Ινστιτούτο Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία & Χρόνιες Παθήσεις (ΙΝ.Ε.Σ.Α.με.Α.), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU