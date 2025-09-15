Πριν λίγα 24ωρα, η Chevron - η δεύτερη μεγαλύτερη παγκοσμίως ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των υδρογονανθράκων - ανακοίνωσε κι επίσημα το ενδιαφέρον της για τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Navtex για έρευνες στο Αιγαίο με το ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις» εξέδωσε η Άγκυρα, με την Αθήνα να απαντά με αντι-Navtex θέτοντας υπό αμφισβήτηση τις τουρκικές αιτιάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, η Τουρκία θα διεξάγει τις επόμενες δέκα ημέρες επιστημονικές έρευνες σε περιοχές του Αιγαίου.

Αν και το συγκεκριμένο ωκεανογραφικό μπορεί να κάνει τέτοιου τύπου έρευνες στην περιοχή, τίθεται ζήτημα αρμοδιότητας έκδοσης NAVTEX καθώς η πορεία του ωκεανογραφικού περιλαμβάνει σε σημαντικό βαθμό τμήματα του Αιγαίου που είναι εντός χωρικών υδάτων ελληνικών νησιών και, βεβαίως, ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Σύμφωνα με την NAVTEX 0863/25 του Σταθμού Σμύρνης της Τουρκικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας, η διαδρομή του πλοίου περιλαμβάνει σημεία δυτικά της Λέσβου και στη συνέχεια νότια της Χίου, μέχρι τη νησίδα Καλόγερος, που βρίσκεται μεσοπέλαγα ανάμεσα στη Χίο και την Άνδρο.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής Σωτήρη Σέρμπο, η καθυστέρηση της Ελλάδας σε ό,τι αφορά τη νότια μεσογειακή ράχη έχει κοστίσει στην χώρα, καθώς καμία από τις προηγούμενες κυβερνήσεις δεν φρόντισε να εξερευνήσει την παρουσία υδρογονανθράκων στη νότια μεσογειακή ράχη.

To «δώρο» της Ελλάδας στην Τουρκία ήταν πως επί χρόνια διαδοχικές κυβερνήσεις αδιαφόρησαν για τη νότια μεσογειακή ράχη. «Θα μπορούσαμε να είχαμε προλάβει το τουρκολιβυκό σύμφωνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.