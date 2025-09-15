«Για μεγάλο χρονικό διάστημα θα έχουμε τέτοιους σεισμούς», σχολίασε το πρωί της Δευτέρας ο Ευθύμιος Λέκκας

Σεισμός μεγέθους 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Σαντορίνη, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Η δόνηση καταγράφηκε λίγα λεπτά πριν από τις 07:00, με επίκεντρο 14 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού, στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Αμοργό και τη Σαντορίνη.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος προσδιορίστηκε στα 10,8 χιλιόμετρα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ, ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας επισήμανε ότι στην περιοχή αναμένεται σεισμική δραστηριότητα, υπενθυμίζοντας τη μεγάλη κρίση με τις συνεχείς δονήσεις που είχε σημειωθεί τον περασμένο Φεβρουάριο.

«Αυτοί οι σεισμοί δεν πρόκειται να προκαλέσουν βλάβες. Μέχρι και το Φεβρουάριο μπορεί να έχουμε τέτοιους σεισμούς μικρού μεγέθους» σημείωσε χαρακτηριστικά.