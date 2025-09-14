Ο καιρός των επόμενων ημερών από τον Σάκη Αρναούτολγου.

Αλλάζει ο καιρός τις επόμενες ώρες, ωστόσο, οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι περιορισμένες. Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου και τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, τη Δευτέρα έως τα ξημερώματα θα έχουμε σύννεφα στην Κεντρική Μακεδονία και θα πυκνώσουν στη βόρεια Ελλάδα. Δυστυχώς όμως οι βροχές θα είναι λίγες και έτσι θα έχουμε ένα πέρασμα με μπόρες στη κεντρική Μακεδονία, αλλά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Απο το μεσημέρι θα έχουμε μόνο τοπικές μπόρες στα ορεινά της Θεσσαλίας, της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Ίσως στην Αττική να έχουμε κάποια μπόρα χωρίς όμως δυναμική.

Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 31 στα κεντρικά, τους 33 στα δυτικά και από 26 έως και 30 στα ανατολικά νησιωτικά. Στα βόρεια ο υδράργυρος θα φτάσει από 24 έως και 29 και στα νότια στους 29 βαθμούς.

Από την Τρίτη όμως και έως και την Πέμπτη η συννεφιά δεν θα δίνει βροχές καθώς το χαμηλό βαρομετρικό έχει αλλάξει πορεία.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν την Τρίτη, την Τετάρτη πέφτουν και την Πέμπτη - Παρασκευή επανέρχονται.

Η θερμοκρασία δεν θα είναι φθινοπωρινή και έτσι το καλοκαίρι παραμένει χωρίς τις βροχές που αναμέναμε.

Τέλος η τάση του καιρού μέχρι και τις 25/9 είναι μια μικρή υποχώρηση του υδράργυρου.

Δείτε αναλυτικά τον καιρό από τον Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=JDKbTg2x6rs}