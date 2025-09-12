Games
Κώστας Παπαδάκης: Πρόκληση για την κοινωνία η αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου

Κώστας Παπαδάκης: Πρόκληση για την κοινωνία η αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
«Αυτονόητη η απαίτηση να ελεγχθεί η απόφαση» για την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου, υπογραμμίζει ο δικηγόρος.

Έκπληξη για την αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου εκφράζει ο Κώστας Παπαδάκης, συνήγορος πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής, για τους Αιγύπτιους ψαράδες.

Η αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου «και η όλη ιδιαίτερη πολύχρονη μεταχείρισή του» αποτελεί μια «πρόκληση για το αντιφασιστικό κίνημα και την κοινωνία, λίγες μέρες πριν τη συμπλήρωση δώδεκα χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και ενώ σε λίγες εβδομάδες θα κληθεί να απολογηθεί στο δικαστήριο», επισημαίνει ο δικηγόρος σε ανάρτησή του.

Ο Κώστας Παπαδάκης σημειώνει ότι ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής ουσιαστικά «έχει πάψει εδώ και τρία χρόνια» να είναι ουσιαστικά κρατούμενος στις φυλακές Δομοκού, αφού διαρκώς νοσηλεύεται σε διάφορα νοσοκομεία.

Ελλάδα

Ακόμα, επισημαίνει ότι οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής δεν έχουν δικαίωμα να προσβάλουν την απόφαση για την αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου. «Η άσκηση ενδίκου μέσου από τον εισαγγελέα αποτελεί τον μόνο μέσο ανατροπής της. Και η απαίτηση να ελεγχθεί η απόφαση είναι αυτονόητη», υπογραμμίζει.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Κώστα Παπαδάκη

«Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου αργά σήμερα το μεσημέρι και αφού είχε ολοκληρωθεί στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών η σημερινή δικάσιμος για την υπόθεση Χρυσή Αυγή, στην οποία δεν είχε γίνει η παραμικρή αναφορά, ενώ το βούλευμα που τον αποφυλακίζει δεν έχει περιέλθει ακόμα στη γραμματεία του δικαστηρίου. Ούτως η άλλως, όπως επανειλημμένα είχαμε επισημάνει, ο Ν.Μ. έχει πάψει εδώ και τρία χρόνια να είναι ουσιαστικά κρατούμενος στις φυλακές Δομοκού, αφού όπως προκύπτει από σωρεία εγγράφων και πιστοποιητικών που κατέθεσαν πρόσφατα στη δίκη οι συνήγοροί του στη δίκη, διαρκώς νοσηλεύεται σε διάφορα νοσοκομεία και κυρίως σε Κέντρο Αποκατάστασης εκτός της περιοχής Δομοκού, στην Αθήνα. Και έχει επισημανθεί η ιδιαίτερα προνομιακή του μεταχείριση σε σύγκριση με άλλους κρατούμενους, ιδίως όσους δεν ανήκουν στην ίδια πλευρά του πολιτικού χάρτη, που αφήνονται αβοήθητοι απέναντι στα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν.

Ο Ν.Μ. με την επίκληση προβλημάτων υγείας είχε αποφυλακισθεί τον Μάιο 2024 με απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λαμίας που ανατράπηκε έναν μήνα αργότερα με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Λαμίας και με το σκεπτικό ότι και μέσα από τη φυλακή εξακολουθεί να είναι επικίνδυνος. Από τη συνολική ποινή των 13 ετών κάθειρξης που του έχει επιβληθεί έχει εκτίσει πραγματικά περίπου τα μισά. Όμως εκτός από τη δική του έφεση εκκρεμεί και έφεση του εισαγγελέα, που αν γίνει δεκτή μπορεί η ποινή να αυξηθεί.

Η αποφυλάκιση του Ν.Μ. και η όλη ιδιαίτερη πολύχρονη μεταχείρισή του σε αντίθεση με ένα κλίμα αυστηροποίησης και ποινικού λαϊκισμού που κυριαρχεί, αποτελεί μια πρόκληση για το αντιφασιστικό κίνημα και την κοινωνία λίγες μέρες πριν τη συμπλήρωση δώδεκα χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και ενώ σε λίγες εβδομάδες θα κληθεί να απολογηθεί στο δικαστήριο. Έχουν προηγηθεί αποφυλακίσεις και άλλων καταδικασμένων για διεύθυνση της Χ.Α. που έγιναν γνωστές εκ των υστέρων.

Οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής δεν έχουμε δικαίωμα να προσβάλουμε την απόφαση. Η άσκηση ενδίκου μέσου από τον εισαγγελέα αποτελεί τον μόνο μέσο ανατροπής της. Και η απαίτηση να ελεγχθεί η απόφαση είναι αυτονόητη.

Έχουμε επίγνωση των ορίων της ποινικής δίκης και της σχετικότητας της ποινικής μεταχείρισης. Η μάχη ενάντια στη φασιστική βία και τον φασισμό συνεχίζεται μέσα και έξω από τα δικαστήρια, με επόμενο βήμα τη μαζική συμμετοχή στις αντιφασιστικές εκδηλώσεις των επόμενων ημερών».

