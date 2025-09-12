Eurojackpot 12/9/25: Mega κλήρωση σε λίγη ώρα για 100 εκατ. ευρώ

Στις 21:00 η κλήρωση του Eurojackpot.

Μια πολύ μεγάλη κλήρωση έχουμε απόψε για το Eurojackpot το οποίο μοιράζει το ποσό των 100 εκατ. ευρώ.

Η κλήρωση θα γίνει στις 21:00 και σε λίγι αργότερα θα ξέρουμε και τον πίνακα κερδών.

Πώς Παίζεται (σε 4 απλά βήματα)

1. Επισκέπτεσαι με την παρέα σου ένα κατάστημα ΟΠΑΠ

2. Συμπληρώνεις ένα δελτίο EUROJACKPOT με τους αριθμούς που επιθυμείς και επιλέγεις το πεδίο «Ομαδική Συμμετοχή» στην κάτω πλευρά του δελτίου

3. Καταθέτεις το δελτίο σου και ενημερώνετε τον πράκτορα πόσες συμμετοχές επιθυμείτε. Ένα ομαδικό δελτίο πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο (2) συμμετοχές.

4. Μοιράζεις τα αποδεικτικά συμμετοχής μεταξύ σας (1 στον καθένα).

Ομαδική Συμμετοχή

Μπορείς να συμμετέχεις στο παιχνίδι, παίζοντας με την παρέα σου ομαδικά ένα δελτίο (από 2 έως 200 άτομα). Η αξία του δελτίου επιμερίζεται ισόποσα, ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που συμμετέχουν.

Το πλήθος των αποδεικτικών που παράγονται θεωρούνται σαν ανεξάρτητες συμμετοχές, μοιράζονται στους συμμετέχοντες και στην περίπτωση κερδών η εξαργύρωση γίνεται ξεχωριστά. Μοναδική προϋπόθεση είναι το πλήθος στηλών του ομαδικού δελτίου όταν διαιρείται με τον αριθμό των συμμετοχών να έχει ως αποτέλεσμα ακέραιο αριθμό.