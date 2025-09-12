Μαφία Κρήτης: Πήρε αναβολή ο πρώην Ηγούμενος της ιστορικής μονής της Αγίας Τριάδας

Κατηγορείται για απιστία, ηθική αυτουργία σε εκβίαση και σωματικές βλάβες.

Αναβολή για τις 25 του μήνα ζήτησε και έλαβε ο πρώην ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων για εμπλοκή στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη.

Ο 46χρονος πρώην ηγούμενος και επίσκοπος Δορυλαίου κατηγορείται, σύμφωνα με τη δικογραφία, για εμπλοκή σε υπόθεση που αφορά την πώληση έκτασης που διεκδικεί η εκκλησία ως περιουσία της.

Σύμφωνα με τον συνήγορο του, ο 46χρονος επίσκοπος ο οποίος φέρεται να εκβιαζόταν για να παραιτηθεί η μονή από την διεκδίκηση της περιουσίας της, δηλώνει αθώος.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναταράξεις στην Εκκλησία της Κρήτης, καθώς ο συγκεκριμένος κληρικός δεν ήταν μόνο ηγούμενος της Μονής αλλά και επίσκοπος, με αποτέλεσμα η δημοσιοποίηση του οπτικοακουστικού υλικού που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε σε βάρος του να θεωρείται ότι θα είχε καταστροφικές συνέπειες για την εικόνα του ίδιου αλλά και συνολικά για το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Σημειώνεται ότι, προς το παρόν, το κατηγορητήριο δεν περιλαμβάνει άλλες αξιόποινες πράξεις που αποκαλύπτονται μέσα από τις καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνομιλίες των δύο προφυλακισμένων αδερφών, στις οποίες γίνεται λόγος για έναν κληρικό «απαιτητικό και επικίνδυνο», ο οποίος είχε πλέον συνταχθεί με τους εκβιαστές του, περνώντας –όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά– στην «αντίπερα όχθη».