Θανατηφόρο τροχαίο στο Ηράκλειο: 20χρονη προσπάθησε να διασχίσει τον ΒΟΑΚ

eurokinissi eurokinissi
Παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε 21χρονος.

Λίγο πριν από μεσάνυχτα και πιο συγκεκριμένα στις 11:40 , μια 20χρονη κοπέλα, από την Ουκρανία, βρήκε τραγικό θάνατο επί του ΒΟΑΚ, στο Κουτουλουφάρι Δήμου Χερσονήσου όταν στην προσπάθειά της να διασχίσει το οδόστρωμα παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ.

Το αυτοκίνητο του 21χρονου οδηγού κινούνταν κανονικά στο ρεύμα του με κατεύθυνση προς τον Άγιο Νικολάο. Η 20χρονη τη στιγμή εκείνη προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο κάθετα, και μέσα στο σκοτάδι ο νεαρός οδηγός δεν την αντιλήφθηκε με αποτέλεσμα να την παρασύρει και να την τραυματίσει θανάσιμα.

Επί τόπου έσπευσαν οι αρχές και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Δυστυχώς όμως ήταν ήδη πολύ αργά για την παροχή της οποιασδήποτε συνδρομής στη νεαρή αλλοδαπή.

Έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε στον νεαρό οδηγό, διαπιστώθηκε πως ήταν καθ’όλα νόμιμος και δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Ο 21χρονος οδηγός του ΙΧ συνελήφθη.

Πηγή: zarpanews.gr

