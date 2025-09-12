Δήμος Αθηναίων: Σχολικά είδη σε 1.500 μαθητές ευάλωτων οικογενειών

Στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Δήμου Αθηναίων ξεκίνησε ήδη από την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου η διανομή σχολικών ειδών σε παιδιά ευάλωτων οικογενειών, που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας και υποστηρίζονται από τον Δήμο.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος παρευρέθηκε στη διανομή, δήλωσε: «3.500 οικογένειες υποστηρίζονται από τον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Δήμου Αθηναίων και 1.500 παιδιά, 3-17 ετών, παίρνουν τα βασικά σχολικά είδη που χρειάζονται για να ξεκινήσουν με χαμόγελο τη νέα σχολική χρονιά, όπως δικαιούνται. Είμαστε πάντα εδώ για να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους χορηγούς, τις οργανώσεις και τους πολίτες για την εμπιστοσύνη τους και τη σημαντική συνεισφορά τους».

Σχολικές τσάντες, μολύβια, στυλό, τετράδια, μαρκαδόροι, χάρακες, παιχνίδια και βιβλία θα διανεμηθούν σε 1.500 παιδιά, όλων των σχολικών βαθμίδων, από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο.

Η Πρόεδρος του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.)., Μίνα Φούντζουλα, τόνισε: «Ημέρες χαράς στον Κόμβο. Υποδεχόμαστε παιδιά ωφελουμένων οικογενειών. Εκτός από τα απαραίτητα σχολικά είδη, πρωτοτυπούμε προσφέροντας και ένα λογοτεχνικό βιβλίο ανάλογα με την ηλικία. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά».

O Κόμβος Αλληλοβοήθειας Πολιτών, δομή στήριξης του Κ.Υ.Α.Δ.Α., υποστηρίζει 3.500 οικογένειες, προσφέροντας τρόφιμα, είδη υγιεινής και σπιτιού, ρούχα, παιχνίδια, βιβλία και μικροσυσκευές.

Τα είδη συγκεντρώνονται χάρη στη στήριξη πολιτών, εταιρειών και φορέων, μέσα από δωρεές και χορηγίες.

Με τέτοιες πρωτοβουλίες, ο Δήμος Αθηναίων φροντίζει ώστε για όλα τα παιδιά η πρώτη μέρα στο σχολείο να είναι σαν γιορτή.