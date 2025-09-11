Games
Ελλάδα

Αχαΐα: Τραγωδία σε τροχαίο - Απανθρακώθηκε οδηγός

Αχαΐα: Τραγωδία σε τροχαίο - Απανθρακώθηκε οδηγός Φωτογραφία: tempo24
Άλλα δύο άτομα τραυματίστηκαν στο τροχαίο δυστύχημα στην εθνική οδό Αθηνών- Πατρών.

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα συνέβη στην εθνική οδό Αθηνών - Πατρών, με συνέπεια να απανθρακωθεί ένας άνθρωπος, ενώ άλλα δύο άτομα τραυματίστηκαν.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο ύψος της Παναγοπούλας, στο ρεύμα προς την Πάτρα, νωρίς το βράδυ της Πέμπτης.

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, κάτω από αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες και το ένα όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες, με συνέπεια να απανθρακωθεί ο οδηγός.

Δύο άτομα που επέβαιναν στο άλλο αυτοκίνητο τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με το tempo24news.

{https://www.youtube.com/watch?v=LpzqLkdNpNU}

