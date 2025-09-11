Games
Φωτιά τώρα στο Άλσος Αχαΐας – Ρίψεις από 7 εναέρια, ήχησε «112»

Φωτιά τώρα στο Άλσος Αχαΐας – Ρίψεις από 7 εναέρια, ήχησε «112» Φωτογραφία: Δημήτρης Τσανάς/Facebook
Στην μάχη με την φωτιά έχουν ριχθεί 52 πυροσβέστες, ήχησε «112» για ετοιμότητα των κατοίκων.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης για φωτιά στην περιοχή Άλσος Αχαΐας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος η φωτιά μαίνεται σε δασική έκταση.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 52 πυροσβέστες, 13 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ ενώ από αέρος ρίψεις πραγματοποιούν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ υπάρχει συνδρομή υδροφόρων οχημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η φωτιά είναι πλησίον του οικισμού του Άλσους όμως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανησυχία για τις κατοικίες.

Δείτε video από τη φωτιά

{https://www.youtube.com/watch?v=n9gfKNNFXKQ}

H ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/1966102562546880772}

Μήνυμα «112» στα κινητά των κατοίκων για ετοιμότητα

112 patra 54f04

Πριν από λίγο στάλθηκε μήνυμα «112» στα κινητά των κατοίκων για ετοιμότητα. «Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Άλσος της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

{https://www.facebook.com/112Greece/posts/pfbid021kz4yTGDpyeECHAmonFqfoPBuSCf6XVkhEjR6Ws322KkWFbeZv27k1yCUBDWcBRAl}

Patra fotia 119 6d804

Πηγή : Άρης Γαλιατσάτος

Πηγή Κεντρικής Φωτογραφίας: Δημήτρης Τσανάς

