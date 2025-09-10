«Πυρά» Ζιακόπουλου για τις αστοχίες μετεωρολόγων - «Δεν πρέπει να λένε και μετά να ξελένε»

Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες μέρες, η πρόγνωση Ζιακόπουλου και η σύσταση στους μετεωρολόγους για προγνώσεις ακριβείας.

Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος με ανάρτησή του καυτηριάζει τις «ήξεις αφίξεις» προγνώσεις ορισμένων μετεωρολόγων που αλλάζουν από την μια μέρα στην άλλη τις προγνώσεις τους για τις επερχόμενες καιρικές συνθήκες, διαψεύδοντας τον ίδιο τους τον εαυτό και ρίχνοντας το φταίξιμο στα προγνωστικά μοντέλα.

Σε νέα του ανάρτηση στο προσωπικό του ιστολόγιο με τον σκωπτικό τίτλο «οι μετεωρολόγοι δεν πρέπει να λένε και μετά να ξελένε με τη δικαιολογία ότι τα πήραν πίσω τα μοντέλα!» ο έγκριτος μετεωρολόγος απευθύνει σύσταση στους νεότερους συναδέλφους να κάνουν τη δουλειά τους πιο εμπεριστατωμένα και προσεκτικά ώστε αφενός να μην πλήττεται η αξιοπιστία της επιστήμης και αφετέρου να προστατεύεται η ενημέρωση του κοινού.

Πού θα έχουμε βροχές και καταιγίδες τις επόμενες μέρες: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

Στην καθιερωμένη του πρόγνωση για τον καιρό των επόμενων ημερών ο κ. Ζιακόπουλος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις βροχές, τα μπουρίνια και τις καταιγίδες που θα απασχολήσουν τα βόρεια και ορεινά ηπειρωτικά της χώρας. Η ομπρέλα θα είναι απαραίτητη για τις μετακινήσεις με την θερμοκρασία να διατηρείται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.