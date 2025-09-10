Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

«Πυρά» Ζιακόπουλου για τις αστοχίες μετεωρολόγων - «Δεν πρέπει να λένε και μετά να ξελένε»

«Πυρά» Ζιακόπουλου για τις αστοχίες μετεωρολόγων - «Δεν πρέπει να λένε και μετά να ξελένε»
Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες μέρες, η πρόγνωση Ζιακόπουλου και η σύσταση στους μετεωρολόγους για προγνώσεις ακριβείας.

Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος με ανάρτησή του καυτηριάζει τις «ήξεις αφίξεις» προγνώσεις ορισμένων μετεωρολόγων που αλλάζουν από την μια μέρα στην άλλη τις προγνώσεις τους για τις επερχόμενες καιρικές συνθήκες, διαψεύδοντας τον ίδιο τους τον εαυτό και ρίχνοντας το φταίξιμο στα προγνωστικά μοντέλα.

Σε νέα του ανάρτηση στο προσωπικό του ιστολόγιο με τον σκωπτικό τίτλο «οι μετεωρολόγοι δεν πρέπει να λένε και μετά να ξελένε με τη δικαιολογία ότι τα πήραν πίσω τα μοντέλα!» ο έγκριτος μετεωρολόγος απευθύνει σύσταση στους νεότερους συναδέλφους να κάνουν τη δουλειά τους πιο εμπεριστατωμένα και προσεκτικά ώστε αφενός να μην πλήττεται η αξιοπιστία της επιστήμης και αφετέρου να προστατεύεται η ενημέρωση του κοινού.

Πού θα έχουμε βροχές και καταιγίδες τις επόμενες μέρες: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

Στην καθιερωμένη του πρόγνωση για τον καιρό των επόμενων ημερών ο κ. Ζιακόπουλος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις βροχές, τα μπουρίνια και τις καταιγίδες που θα απασχολήσουν τα βόρεια και ορεινά ηπειρωτικά της χώρας. Η ομπρέλα θα είναι απαραίτητη για τις μετακινήσεις με την θερμοκρασία να διατηρείται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Βαρομετρικό χαμηλό στην κεντρική Ευρώπη, συνοδευόμενο από ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται ως την κεντρική Μεσόγειο, κινείται βορειοανατολικά. Το νέο εικοσιτετράωρο (Πέμπτη), το μέτωπο αυτό, συνδυαζόμενο με την απογευματινή θερμική αστάθεια, θα προκαλέσει την εκδήλωση τοπικών όμβρων και καταιγίδων στο Β. Ιόνιο, την Ήπειρο, την κεντροδυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία (κυρίως στα ορεινά) και την κεντροδυτική Στερεά Ελλάδα (κυρίως στα ορεινά). Κατά τα άλλα, οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φθάσει: στα ηπειρωτικά τους 36 και στα νησιά τους 33 βαθμούς.

Την Παρασκευή (12/9), τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στην Α. Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα σημειώσει μικρή πτώση.

Το Σάββατο (13/9), υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης απογευματινών όμβρων στην ηπειρωτική Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα.

Αναφορικά με το διήμερο Κυριακής και Δευτέρας (14-15/9), αυξάνονται οι πιθανότητες εκδήλωσης αξιόλογων βροχών και τοπικών καταιγίδων από το απόγευμα της Κυριακής στη Β-ΒΔ Ελλάδα και τη Δευτέρα στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Μελέτη 15 ετών αποκαλύπτει: Οι τροφές που καθυστερούν την άνοια και τα καρδιαγγειακά προβλήματα

Μελέτη 15 ετών αποκαλύπτει: Οι τροφές που καθυστερούν την άνοια και τα καρδιαγγειακά προβλήματα

Ανακαλείται πολύ γνωστή βαφή μαλλιών λόγω κινδύνου για την υγεία

Ανακαλείται πολύ γνωστή βαφή μαλλιών λόγω κινδύνου για την υγεία

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ιπποκράτειο Αθηνών: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο διευθυντής καρδιοχειρουργικής

Ιπποκράτειο Αθηνών: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο διευθυντής καρδιοχειρουργικής

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σχετικά Άρθρα

Αύριο η πρώτη φθινοπωρινή μέρα: Πού και τι ώρα σφοδρές καταιγίδες

Αύριο η πρώτη φθινοπωρινή μέρα: Πού και τι ώρα σφοδρές καταιγίδες

Ελλάδα
Κλέαρχος Μαρουσάκης: Μία δόση φθινοπώρου με ισχυρές καταιγίδες και βροχές

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Μία δόση φθινοπώρου με ισχυρές καταιγίδες και βροχές

Ελλάδα
Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά για τις βροχές της εβδομάδας

Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά για τις βροχές της εβδομάδας

Ελλάδα
Κλέαρχος Μαρουσάκης: Διήμερο με καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Διήμερο με καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Ελλάδα

NETWORK

2η Διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (6-10 Οκτωβρίου 2025) “…We pledge that no one will be left behind…”

2η Διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (6-10 Οκτωβρίου 2025) “…We pledge that no one will be left behind…”

ienergeia.gr
Ποιοι δεν πρέπει να τρώνε λιναρόσπορο

Ποιοι δεν πρέπει να τρώνε λιναρόσπορο

healthstat.gr
Γ. Μανιάτης προς Ursula von der Leyen: Ξεχάσατε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

Γ. Μανιάτης προς Ursula von der Leyen: Ξεχάσατε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

ienergeia.gr
Δ. Βαρτζόπουλος: «Η Ελλάδα έχει κάνει ουσιαστικά βήματα στον τομέα της ψυχικής υγείας»

Δ. Βαρτζόπουλος: «Η Ελλάδα έχει κάνει ουσιαστικά βήματα στον τομέα της ψυχικής υγείας»

healthstat.gr
ΕΛ.ΑΣ.: Η ανακοίνωση για τον γιατρό στο Ιπποκράτειο που πήρε «φακελάκι»

ΕΛ.ΑΣ.: Η ανακοίνωση για τον γιατρό στο Ιπποκράτειο που πήρε «φακελάκι»

healthstat.gr
Η κατάσταση της Ένωσης το 2025 - Δήλωση προθέσεων

Η κατάσταση της Ένωσης το 2025 - Δήλωση προθέσεων

ienergeia.gr
Μείωση των στόχων για τις εκπομπές ρύπων ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ενώσεις ACEA και CLEPA

Μείωση των στόχων για τις εκπομπές ρύπων ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ενώσεις ACEA και CLEPA

ienergeia.gr
Eurostat: 1 στους 6 θανάτους νέων οφείλεται σε αυτοκτονία

Eurostat: 1 στους 6 θανάτους νέων οφείλεται σε αυτοκτονία

healthstat.gr