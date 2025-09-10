Games
Ξυλοδαρμός 13χρονου στη Θεσσαλονίκη: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας διώκεται 18χρονος

Συνεχίζεται η έρευνα της αστυνομίας προκειμένου να βρεθούν οι υπόλοιποι δράστες.

Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε εις βάρος του 18χρονου που συνελήφθη για τον άγριο ξυλοδαρμό τού 13χρονου στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Ο 18χρονος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία (κακούργημα), όπως επίσης για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία (πλημμελήματα). Παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε τακτικό ανακριτή και παραμένει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα, κοντά στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων. Ο 13χρονος βρισκόταν με δύο φίλους του, όταν τον πλησίασε μια ομάδα αποτελούμενη από έξι με επτά άτομα και για άγνωστους, μέχρι στιγμής, λόγους τού επιτέθηκαν και άρχισαν να τον χτυπούν με ξύλα.

Γκύζη: Συνελήφθη 59χρονος που πυροβόλησε υπάλληλο καθαριότητας

Ελλάδα

Το ανήλικο θύμα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με τον πατέρα του, και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Ο 18χρονος κατηγορούμενους συνελήφθη κατόπιν αστυνομικών αναζητήσεων, ενώ οι αστυνομικές έρευνες για τους υπόλοιπους δράστες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Από το 1555 στο 1566 και το my1521: Τρεις τετραψήφιοι αριθμοί αλλάζουν την καθημερινότητα

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Μελέτη 15 ετών αποκαλύπτει: Οι τροφές που καθυστερούν την άνοια και τα καρδιαγγειακά προβλήματα

Ανακαλείται πολύ γνωστή βαφή μαλλιών λόγω κινδύνου για την υγεία

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Τα 7 φρούτα με αντικαρκινική δράση

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

