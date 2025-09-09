Κλέαρχος Μαρουσάκης: Διήμερο με καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Διήμερο αστάθειας έρχεται σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Στην ουσία δεν αλλάζει η ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, βαρομετρικό χαμηλό θα απασχολήσει τη χώρα μας μέσα στην Πέμπτη και την Παρασκευή κυρίως τη βορειοδυτική και βόρεια Ελλάδα.

Σήμερα, θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές με μικρή αστάθεια σε ορεινούς όγκους με μπόρες και καταιγίδες.

Το μελτέμι πλέον περιορίζεται προς το κεντρικό και νότιο Αιγαίο, με εντάσεις έως και 6 μποφόρ ενώ θα παρουσιάσει μία περαιτέρω εξασθένηση την Πέμπτη και την Παρασκευή για να ξαναέρθει το Σαββατοκύριακο κοντα΄στα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα φθάσεις μέχρι 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ο υδράργυρος κοντά στην Πέμπτη και την Παρασκευή θα ανέβει λίγο περισσότερο.

Στην Αττική, πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες, με ασθενείς ανέμους και υδράργυρο αργά το μεσημέρι κοντά στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο. 30 με 31 βαθμούς τα θερμόμετρα το μεσημέρι.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Κοντά στην Πέμπτη θα περάσει μία διαταραχή από τη βόρεια Ελλάδα. Επομένως, την Πέμπτη το απόγευμα και τη νύχτα της Πέμπτης αλλά και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες της Παρασκευής, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερα στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας μας.

Στο Βόρειο Ιόνιο, τη δυτική Μακεδονία και την Ήπεριο. θα έχουμε τοπικά ισχυρές καταιγίδες.

Την Παρασκευή θα εξαπλωθούν τα φαινόμενα προς τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά το απόγευμα.

Η αστάθεια θα αφορά το εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οπότε θα ενισχυθούν οι βοριάδες, για να υποχωρήσει και ο υδράργυρος, ο οποίος θα προσεγγίσει την Πέμπτη και την Παρασκευή, προς τη δυτική κυρίως ηπειρωτική χώρα, όπου τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Επομένως παραμένουμε σε καλοκαιρινό μοτίβο, με μία παρένθεση Πέμπτη και Παρασκευή που θα έχουμε λίγο έντονα φαινόμενα προς τη βορειοδυτική Ελλάδα, όπου θα χρειαστεί μία προσοχή γιατί ίσως να έχουμε και χαλαζοπτώσεις.

Το Σαββατοκύριακο επανερχόμαστε σε σχετικά φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, με την αστάθεια να περιορίζεται στο ηπειρωτικό κορμό της χώρας τις απογευματινές ώρες.