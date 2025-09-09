Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Διήμερο με καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

eurokinissi eurokinissi
Διήμερο αστάθειας έρχεται σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Στην ουσία δεν αλλάζει η ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, βαρομετρικό χαμηλό θα απασχολήσει τη χώρα μας μέσα στην Πέμπτη και την Παρασκευή κυρίως τη βορειοδυτική και βόρεια Ελλάδα.

Σήμερα, θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές με μικρή αστάθεια σε ορεινούς όγκους με μπόρες και καταιγίδες.

Το μελτέμι πλέον περιορίζεται προς το κεντρικό και νότιο Αιγαίο, με εντάσεις έως και 6 μποφόρ ενώ θα παρουσιάσει μία περαιτέρω εξασθένηση την Πέμπτη και την Παρασκευή για να ξαναέρθει το Σαββατοκύριακο κοντα΄στα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα φθάσεις μέχρι 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ο υδράργυρος κοντά στην Πέμπτη και την Παρασκευή θα ανέβει λίγο περισσότερο.

Στην Αττική, πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες, με ασθενείς ανέμους και υδράργυρο αργά το μεσημέρι κοντά στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο. 30 με 31 βαθμούς τα θερμόμετρα το μεσημέρι.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Κοντά στην Πέμπτη θα περάσει μία διαταραχή από τη βόρεια Ελλάδα. Επομένως, την Πέμπτη το απόγευμα και τη νύχτα της Πέμπτης αλλά και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες της Παρασκευής, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερα στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας μας.

Στο Βόρειο Ιόνιο, τη δυτική Μακεδονία και την Ήπεριο. θα έχουμε τοπικά ισχυρές καταιγίδες.

Την Παρασκευή θα εξαπλωθούν τα φαινόμενα προς τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά το απόγευμα.

Η αστάθεια θα αφορά το εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οπότε θα ενισχυθούν οι βοριάδες, για να υποχωρήσει και ο υδράργυρος, ο οποίος θα προσεγγίσει την Πέμπτη και την Παρασκευή, προς τη δυτική κυρίως ηπειρωτική χώρα, όπου τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Επομένως παραμένουμε σε καλοκαιρινό μοτίβο, με μία παρένθεση Πέμπτη και Παρασκευή που θα έχουμε λίγο έντονα φαινόμενα προς τη βορειοδυτική Ελλάδα, όπου θα χρειαστεί μία προσοχή γιατί ίσως να έχουμε και χαλαζοπτώσεις.

Το Σαββατοκύριακο επανερχόμαστε σε σχετικά φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, με την αστάθεια να περιορίζεται στο ηπειρωτικό κορμό της χώρας τις απογευματινές ώρες.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το θαύμα της επιστήμης: Παραμένει ζωντανός ο άνδρας που έλαβε μόσχευμα χοίρου πριν από 6 μήνες

Το θαύμα της επιστήμης: Παραμένει ζωντανός ο άνδρας που έλαβε μόσχευμα χοίρου πριν από 6 μήνες

Λουκέτο (!) σε Κέντρο Υγείας λόγω υποστελέχωσης

Λουκέτο (!) σε Κέντρο Υγείας λόγω υποστελέχωσης

Τα συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να βοηθήσουν τους καρδιοπαθείς

Τα συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να βοηθήσουν τους καρδιοπαθείς

Κυδώνια: Από τη δυσκοιλιότητα στα εγκαύματα - 11 οφέλη για την υγεία μας

Κυδώνια: Από τη δυσκοιλιότητα στα εγκαύματα - 11 οφέλη για την υγεία μας

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Σχετικά Άρθρα

Καιρός: Καλοκαίρι και σήμερα στις περισσότερες περιοχές, πού θα βρέξει

Καιρός: Καλοκαίρι και σήμερα στις περισσότερες περιοχές, πού θα βρέξει

Ελλάδα
Ζιακόπουλος: Με ομπρέλα και κοντομάνικα ο καιρός της εβδομάδας- Πού θα βρέξει

Ζιακόπουλος: Με ομπρέλα και κοντομάνικα ο καιρός της εβδομάδας- Πού θα βρέξει

Ελλάδα
Κλέαρχος Μαρουσάκης: Σε τρία τμήματα χωρίζεται η εβδομάδα - Πότε περνάει κύμα κακοκαιρίας

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Σε τρία τμήματα χωρίζεται η εβδομάδα - Πότε περνάει κύμα κακοκαιρίας

Ελλάδα
Καιρός: Στους 33 βαθμούς η θερμοκρασία, ισχυροί άνεμοι - Πού θα πέσουν βροχές

Καιρός: Στους 33 βαθμούς η θερμοκρασία, ισχυροί άνεμοι - Πού θα πέσουν βροχές

Ελλάδα

NETWORK

Solar Academy - Εκπαιδευτικά σεμινάρια εγκαταστατών από το Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών: 2ος κύκλος, φθινόπωρο 2025

Solar Academy - Εκπαιδευτικά σεμινάρια εγκαταστατών από το Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών: 2ος κύκλος, φθινόπωρο 2025

ienergeia.gr
Ο Αύγουστος του 2025 ήταν ο τρίτος θερμότερος στα χρονικά

Ο Αύγουστος του 2025 ήταν ο τρίτος θερμότερος στα χρονικά

ienergeia.gr
Καταγγελία ΕΙΝΑΠ για τη μετακίνηση προσωπικού από το «Αγία Βαρβάρα» στο «Αττικόν»

Καταγγελία ΕΙΝΑΠ για τη μετακίνηση προσωπικού από το «Αγία Βαρβάρα» στο «Αττικόν»

healthstat.gr
Συνάντηση Γεραπετρίτη, με τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Belgasem Haftar

Συνάντηση Γεραπετρίτη, με τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Belgasem Haftar

ienergeia.gr
Άδωνις Γεωργιάδης: Έλαβε πρόσκληση για να επισκεφθεί το νοσοκομείο Δράμας

Άδωνις Γεωργιάδης: Έλαβε πρόσκληση για να επισκεφθεί το νοσοκομείο Δράμας

healthstat.gr
Προειδοποίηση ΕΟΦ για συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει μη εγκεκριμένη ουσία

Προειδοποίηση ΕΟΦ για συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει μη εγκεκριμένη ουσία

healthstat.gr
Ιπποκράτειο Αθηνών: Συνελήφθη ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής για φακελάκι

Ιπποκράτειο Αθηνών: Συνελήφθη ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής για φακελάκι

healthstat.gr
«Empowering Future Leaders» από την HELLENiQ ENERGY

«Empowering Future Leaders» από την HELLENiQ ENERGY

ienergeia.gr