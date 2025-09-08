Συγκέντρωση στο Σύνταγμα για το εργασιακό

Μαζί με τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα ένωσαν τη φωνή τους φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητές, η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος, φορείς των επαγγελματιών, σύλλογοι γονέων, σωματεία συνταξιούχων

Την απαίτηση «να αποσυρθεί το νομοσχέδιο της 13ωρης εργασίας και της γενικευμένης 'ευελιξίας'» αλλά και την απόφαση «να απαντήσουν στους αντεργατικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης με πανεργατική απεργία», διαδήλωσαν στο Σύνταγμα το βράδυ της Δευτέρας εργαζόμενοι, συνδικάτα και φορείς.

Εργαζόμενοι από διαφορετικούς κλάδους και χώρους δουλειάς, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, διαδήλωσαν με κοινά αιτήματα και διεκδικήσεις: «Δουλειά με δικαιώματα, μείωση του εργάσιμου χρόνου, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αυξήσεις στους μισθούς».

«7ωρο, 5ήμερο, σταθερή δουλειά, αυτό ζητάει η εργατιά», «Το 13ωρο δεν είναι ελευθερία, είναι εργαλείο για την εργοδοσία», «13 ώρες δουλειάς = Μηδέν ζωή», ήταν μεταξύ των συνθημάτων που κυριάρχησαν στη συγκέντρωση.

Μαζί με τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα ένωσαν τη φωνή τους φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητές, η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος, φορείς των επαγγελματιών, σύλλογοι γονέων, σωματεία συνταξιούχων.

Στη συγκέντρωση παρευρέθηκε και έκανε δηλώσεις ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Να αποσυρθεί το νέο αντεργατικό τερατούργημα» απαίτησε ο Βασίλης Σταμούλης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων σε Γάλα - Τρόφιμα - Ποτά, τονίζοντας πως «τις επόμενες μέρες οργώνουμε τους χώρους δουλειάς με συνελεύσεις, συγκεντρώσεις, περιοδείες, συζήτηση με τους εργαζόμενους και αποφάσεις συμμετοχής σε απεργία που θα τραντάξει κυβέρνηση και μεγαλοεργοδοσία».

«Στέλνουμε ένα δυνατό μήνυμα στην κυβέρνηση, στην εργοδοσία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα δεχτούμε να μας γυρίσουν πίσω στον 19ο αιώνα. Δεν θα δεχτούμε να μας φορτώσουν το 13ωρο, να μας στερήσουν το δικαίωμα στη ζωή, στη ξεκούραση, στην οικογένεια, στον ελεύθερο χρόνο. Δεν θα γίνουμε δούλοι στον 21ο αιώνα» τόνισε ο Μάρκος Μπεκρής, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά.

Κατήγγειλε την «κωλυσιεργία της Διοίκησης της ΓΣΕΕ, να ορίσει συνεδρίαση προκειμένου να αποφασίσει απεργιακή κινητοποίηση». Απαίτησε «να συγκληθούν άμεσα τα όργανα της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης», ενώ υπογράμμισε πως «σε κάθε περίπτωση, τα συνδικάτα δε θα μείνουν με τα χέρια σταυρωμένα, αλλά βάζουν μπροστά από τώρα την προετοιμασία πανεργατικής απεργίας».

Επεσήμανε ότι «οι εργαζόμενοι καλούνται να κάνουν θυσίες για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, για τα γεράκια του πολέμου» σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «το χτύπημα στα δικαιώματα και η πολεμική προετοιμασία, είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος».

Ακόμη, ο Μ. Μπεκρής έστειλε μήνυμα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, σημειώνοντας πως «δεν ξεχνάμε ούτε μια στιγμή τα εγκλήματα του Ισραήλ με την κάλυψη των ΗΠΑ και της ΕΕ. Δεν δεχόμαστε η χώρα μας να στηρίζει με κάθε τρόπο αυτό το έγκλημα, να συνεργάζεται στρατιωτικά και πολιτικά με το κράτος-δολοφόνο. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: Λευτεριά στην Παλαιστίνη, να σταματήσει τώρα η σφαγή, να σταματήσει η κατοχή, να ανοίξουν δίοδοι για ανθρωπιστική βοήθεια προς τον παλαιστινιακό λαό που αντιμετωπίζει τον λιμό».

Η Ηλιάνα Χατζηευσταθίου, πρόεδρος του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, στηλίτευσε «τη συνταγή της ευελιξίας που αναγκάζει χιλιάδες εμποροϋπαλλήλους να δουλεύουν με σπαστά ωράρια, με 4ωρες και 6ωρες συμβάσεις που μετατρέπονται σε 10ωρες βάρδιες όταν το έχει ανάγκη η εργοδοσία».

«Οι 8 ώρες δουλειάς είναι ήδη πολλές», είπε και παρουσίασε τα αιτήματα του συλλόγου για «υπογραφή ΣΣΕ στο εμπόριο, με αυξήσεις στους μισθούς, 8ωρο - 5ήμερο, σταθερό προγράμματα και κατάργηση της δουλειάς τις Κυριακές».

«Μπαίνουμε μπροστά, σε κάθε κατάστημα, κάθε αποθήκη και γραφείο για την προετοιμασία της απεργίας, όταν αυτή αποφασιστεί. Οργανώνουμε συσκέψεις, συνελεύσεις, περιοδείες να φτάσει παντού το κάλεσμά μας», κατέληξε.

«Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης θα μείνει στην Ιστορία ως μνημείο απανθρωπιάς και βαρβαρότητας» τόνισε ο Γιώργος Δούκας, εργαζόμενος στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Αναφέρθηκε στις «αλχημείες της κυβέρνησης, που δεν προσμετρά το διάλειμμα ως χρόνο εργασίας, ούτε και το λεγόμενο 'χρόνο προετοιμασίας', ο οποίος μπορεί να φτάσει αθροιστικά την 1 ώρα, ο εργαζόμενος μπορεί να παραμείνει στη δουλειά ακόμα και 14μιση ώρες!».

Κατήγγειλε ότι «διευρύνεται η δυνατότητα για διευθέτηση του χρόνου εργασίας και επιπλέον προβλέπεται η διαδικασία 'ταχείας πρόληψης'» δηλαδή ο εργαζόμενος «καλείται να εργαστεί ευκαιριακά, χωρίς καμία εκπαίδευση, ακόμα και σε κλάδους υψηλής επικινδυνότητας, και 2 μέρες μετά πετάγεται στο δρόμο».

Όσον αφορά την ασφάλεια και υγεία στην εργασία, επεσήμανε ότι «η μεγάλη αύξηση των ωρών εργασίας αυξάνει εκθετικά και την πιθανότητα εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας» ενώ αναφέρθηκε και στην «τραγική υποστελέχωση στην Επιθεώρηση Εργασίας».

«Διαλύουν την υγεία μας, τσακίζουν τις ζωές μας», κατήγγειλε η Αντιγόνη Μαυρομμάτη, γραμματέας του Συνδικάτου Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων Αττικής. Ως ...«πραγματική σερβιτόρα και όχι αποκύημα της αρρωστημένης φαντασίας των κυβερνητικών στελεχών», διαβεβαίωσε πως «καμία εργαζόμενη και κανένας εργαζόμενος δε θέλει να δουλεύει 13 ώρες».

«Μας προκαλεί η υπουργός. Την προκαλούμε κι εμείς με τη σειρά μας, ιδιαίτερα οι γυναίκες εργαζόμενες» είπε, καλώντας τη Ν. Κεραμέως «να εξηγήσει στις καμαριέρες, τις λαντζέρισσες, τις σερβιτόρες, τις μαγείρισσες που ζουν το θαύμα του Τουρισμού από την ανάποδη» και παραπατούν από την κούραση στο τέλος της κάθε βάρδιας, τα ...οφέλη του 13ωρου».

«Πραγματικούς εργαζόμενους δεν δέχονται να δουν» σχολίασε και πρόσθεσε πως τα στελέχη του υπουργείου «συναγελάζονται μόνο με εργατοπατέρες της ΓΣΕΕ αλλά και της Ομοσπονδίας του κλάδου (ΠΟΕΕΤ)».

Ειδικά για τους τελευταίους, υπενθύμισε πως «έχουν προχωρήσει πέρα από τον 'πάτο του 13ωρου' στον «απόπατο της τοπικής ΣΣΕ των ξενοδοχοϋπαλλήλων της Ρόδου, τα άρθρα της οποίας προβλέπουν τη δυνατότητα δουλειάς ακόμα και για δυο 8ωρα μέσα στο ίδιο 24ωρο».

«Το σύγχρονο και το αναγκαίο σήμερα, είναι να παλέψουμε για συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις στους μισθούς, με λιγότερες ώρες δουλειάς», τόνισε, καταλήγοντας.

Οι διαδηλωτές εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό και ύψωσαν για μια ακόμα φορά τη φωνή τους «ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους».