Εορτολόγιο 2025: Γιορτή και σήμερα, σε ποιους να ευχηθείτε

pexels Dzenina Lukac pexels Dzenina Lukac
Γιορτή σήμερα Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2025.

Σήμερα Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2025 τιμάται η μνήμη της Γεννήσεως της Θεοτόκου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

  • Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη,
  • Πέπη, Ζέπω*,Γενέθλιος, Σκιαδενή
  • Τσαμπίκα, Μίκα, Τσαμπίκος.

Γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου

Φανέρωσε στον Κύριο με εμπιστοσύνη το δρόμο και τις επιδιώξεις και τις ανάγκες της ζωής σου και έλπισε σ’ Αυτόν και Αυτός θα κάνει εκείνα που ζητάς και χρειάζεσαι. Μ’ αυτή την εμπιστοσύνη και ελπίδα, ο Ιωακείμ και η Άννα ικέτευαν προσευχόμενοι το Θεό να τους χαρίσει παιδί, να το έχουν γλυκεία παρηγοριά στα γεράματα της.

Και την ελπίδα της ο Θεός έκανε πραγματικότητα. Της χάρισε την Παρθένο Μαριάμ, που ήταν ορισμένη να γεννήσει το Σωτήρα του κόσμου και να λάμψει σαν η πιο ευλογημένη μεταξύ των γυναικών. Ήταν εκείνη, από την οποία έμελλε να προέλθει Αυτός που θα συνέτριβε την κεφαλή του νοητού όφεως.

Στην Παλαιά Διαθήκη δόθηκαν της προτυπώσεις της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μία είναι και η βάτος στο Σινά, την οποία ενώ είχαν περιζώσει φλόγες φωτιάς, αυτή δεν καιγόταν.

Ήταν απεικόνιση της Παρθένου, που θα γεννούσε το Σωτήρα Χριστό και συγχρόνως θα διατηρούσε την παρθενία της. Έτσι, η Άννα και ο Ιωακείμ, που ήταν από το γένος του Δαβίδ, με την κραταιά ελπίδα που είχαν στο Θεό απέκτησαν απ’ Αυτόν το επιθυμητό δώρο, που θα συντροφεύει τον κόσμο μέχρι συντέλειας αιώνων.

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

