Φωτιά τώρα στη Χαλκιδική - Ήχησε το «112» (εικόνες-βίντεο)

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική.

Φωτιά τώρα ξέσπασε στη Λαγόμανδρα Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Xalkidiki Politiki, ο επαρχιακός δρόμος Νέου Μαρμαρά-Νικήτης αυτή την ώρα λόγω της πυρκαγιάς παραμένει κλειστός με τα διερχόμενα οχήματα να αναγκάζονται σε επιστροφή.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πριν λίγα λεπτά εστάλη μήνυμα στους κατοίκους από το 112, να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

