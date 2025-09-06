Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Ο Τραμπ έφτιαξε μαύρη λίστα με κράτη - Ο λόγος

Ο Τραμπ έφτιαξε μαύρη λίστα με κράτη - Ο λόγος Φωτογραφία: Facebook
Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει για την ώρα ανακοινώσει επίσημα κανένα όνομα χώρας που ενδέχεται να μπει στην υπό δημιουργία μαύρη λίστα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Παρασκευή εκτελεστικό διάταγμα που προβλέπει τη δημιουργία μαύρης λίστας με κράτη που βρίσκονται στις φυλακές, άδικα σύμφωνα με την κυβέρνησή του, Αμερικανοί, μέτρο που θα συνεπάγεται κυρώσεις για αξιωματούχους τους που ενέχονται.

Η λίστα αυτή είναι εμπνευσμένη από τον κατάλογο κρατών στα οποία προσάπτεται πως υποστηρίζουν την τρομοκρατία: καταρτίζεται από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και συνεπάγεται βαριές οικονομικές κυρώσεις για τα κράτη που ενοχοποιούνται από την Ουάσιγκτον.

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει για την ώρα ανακοινώσει επίσημα κανένα όνομα χώρας που ενδέχεται να μπει στην υπό δημιουργία μαύρη λίστα. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος όμως ανέφερε πως οι περιπτώσεις της Κίνας, του Ιράν και του Αφγανιστάν θα εξεταστούν στενά, καθώς έχουν επιδοθεί «επανειλημμένα» σε αυτήν που χαρακτήρισε «διπλωματία των ομήρων».

«Χαράσσουμε σήμερα πολύ καθαρή γραμμή, κόκκινη γραμμή: δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε Αμερικανούς ως διαπραγματευτικά χαρτιά, σε διαφορετική περίπτωση εκτίθεστε σε πολύ σοβαρές συνέπειες», εξήγησε στον Τύπο ο αμερικανός αξιωματούχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Με βάση το νέο εκτελεστικό διάταγμα, οι χώρες που θα μπαίνουν στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον θα υφίστανται κυρώσεις και στους αξιωματούχους τους που εμπλέκονται στις κρατήσεις Αμερικανών θα απαγορεύεται η είσοδος στις ΗΠΑ.

Χειρότερα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απαγορεύουν στους αμερικανούς πολίτες να ταξιδεύουν σε χώρες που θα εγγράφονται στον κατάλογο.

Σήμερα, η Ουάσιγκτον δεν απαγορεύει αυστηρά στους πολίτες τους να ταξιδεύουν παρά μόνο στη Βόρεια Κορέα, απόφαση που οφείλεται στην υπόθεση του Ότο Γουόρμπιαρ, φοιτητή που συνελήφθη το 2015 στην Πιονγκγιάνγκ και πέθανε το 2017, λίγο μετά την απελευθέρωσή του.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ για τον Αλέξη Τσίπρα

Ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ για τον Αλέξη Τσίπρα

ΔΕΘ: Μέτρα και παροχές για να φρενάρει ο κατήφορος στις δημοσκοπήσεις

ΔΕΘ: Μέτρα και παροχές για να φρενάρει ο κατήφορος στις δημοσκοπήσεις

Το όραμα και το σχέδιο Τσίπρα για την Ελλάδα του 2030

Το όραμα και το σχέδιο Τσίπρα για την Ελλάδα του 2030

ΔΕΘ: Εν μέσω ακρίβειας και χαμηλής ανάπτυξης η κυβέρνηση αναζητά νέο αφήγημα με εξαγγελίες 2 δισ. ευρώ

ΔΕΘ: Εν μέσω ακρίβειας και χαμηλής ανάπτυξης η κυβέρνηση αναζητά νέο αφήγημα με εξαγγελίες 2 δισ. ευρώ

Οι τρίτεκνοι αποκτούν τα ίδια φορολογικά προνόμια με τους πολύτεκνους

Οι τρίτεκνοι αποκτούν τα ίδια φορολογικά προνόμια με τους πολύτεκνους

Τα 6 «αθώα» συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν αυτοάνοσα νοσήματα

Τα 6 «αθώα» συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν αυτοάνοσα νοσήματα

Μελέτη: Πώς η καθημερινή άσκηση μειώνει τον κίνδυνο θανάτου

Μελέτη: Πώς η καθημερινή άσκηση μειώνει τον κίνδυνο θανάτου

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

CNN: Ο Τραμπ «ζυγίζει» να αρχίσει τα πλήγματα σε καρτέλ στη Βενεζουέλα

CNN: Ο Τραμπ «ζυγίζει» να αρχίσει τα πλήγματα σε καρτέλ στη Βενεζουέλα

Διεθνή
Πρόστιμο Κομισιόν στη Google: «Δεν θα το ανεχθούμε», η άμεση απάντηση Τραμπ

Πρόστιμο Κομισιόν στη Google: «Δεν θα το ανεχθούμε», η άμεση απάντηση Τραμπ

Διεθνή
«Ντου» Τραμπ σε εργοστάσιο της Hyundai: 475 συλλήψεις και διπλωματικό επεισόδιο με τη Ν.Κορέα

«Ντου» Τραμπ σε εργοστάσιο της Hyundai: 475 συλλήψεις και διπλωματικό επεισόδιο με τη Ν.Κορέα

Διεθνή
Στην αντεπίθεση η Κομισιόν: Μοιράζει πρόστιμα στη Google παρά τις απειλές Τραμπ

Στην αντεπίθεση η Κομισιόν: Μοιράζει πρόστιμα στη Google παρά τις απειλές Τραμπ

Οικονομία

NETWORK

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

ienergeia.gr
Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

healthstat.gr

Π. Μυλωνάς: Απαιτούνται 30 δισ. ευρώ έως το 2030 για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων ενέργειας

ienergeia.gr
Τα μόρια που χαρίζουν μακροζωία αλλά τροφοδοτούν τον καρκίνο

Τα μόρια που χαρίζουν μακροζωία αλλά τροφοδοτούν τον καρκίνο

healthstat.gr
Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Τα 6 «αθώα» συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν αυτοάνοσα νοσήματα

Τα 6 «αθώα» συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν αυτοάνοσα νοσήματα

healthstat.gr
Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

ienergeia.gr
Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

healthstat.gr