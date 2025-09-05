Games
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης απέκτησε τον ψηφιακό ξεναγό Sign Guide και απτική διαδρομή

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης απέκτησε τον ψηφιακό ξεναγό Sign Guide και απτική διαδρομή Φωτογραφία: EUROKINISSI
Ξενάγηση σε νοηματική γλώσσα και απτική διαδρομή στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης απέκτησε απτική διαδρομή και ψηφιακό ξεναγό σε νοηματική γλώσσα, μέσω της εφαρμογής Sign Guide.

Οι υπουργοί Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη και Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνα Μιχαηλίδου, περιηγήθηκαν στο μουσείο με άτομα με αναπηρία όρασης και ακοής, ακολουθώντας το πρότυπο αυτοματοποιημένο και διαδραστικό σύστημα ξενάγησης στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Επίσης, μέσω της απτικής διαδρομής, οι επισκέπτες άγγιξαν ευρήματα της αρχαιότητας και άκουσαν μέσω εφαρμογής την περιγραφή των εκθεμάτων.

«Σήμερα είχαμε τη χαρά μαζί με την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, να δούμε από κοινού την εφαρμογή, την οποία δημιούργησε το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης μαζί με το Πανεπιστήμιο Πατρών για τη ξενάγηση σε νοηματική γλώσσα σε συγκεκριμένα εκθέματα για τους κωφούς ή έχοντες γενικά δυσκολία ακοής, συμπολίτες μας», δήλωσε η Λίνα Μενδώνη.

Συγχρόνως, συμπλήρωσε, πήραν μία γεύση από την εφαρμογή του μουσείου για τους τυφλούς ή έχοντες προβλήματα όρασης, πολίτες. «Πώς μπορούν μέσα από μία απτική διαδικασία του πραγματικού αρχαίου ευρήματος να αντιληφθούν τη σημασία και την αξία της τέχνης και του πολιτισμού», συμπλήρωσε και τόνισε ότι το υπουργείο Πολιτισμού προκειμένου να επιτύχει την καθολική προσβασιμότητα.

«Μοιραστήκαμε μια σπουδαία εμπειρία πολιτισμού, συμπερίληψης, προσβασιμότητας. Αρχικά, από την είσοδο ακόμα στο χώρο, η χρήση της κάρτας αναπηρίας προσέδωσε στον προσβάσιμο χαρακτήρα του μουσείου ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία και ελευθερία. Καλωσορίζουμε την εφαρμογή της ισότιμης πρόσβασης στη μουσειακή εμπειρία», δήλωσε από την πλευρά της η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων το «εισιτήριο» για την αιώνια ζωή;

Μελέτη: Τα τεχνητά γλυκαντικά στα αναψυκτικά διαίτης «γερνούν» τον εγκέφαλο

Διατροφολόγος επιβεβαιώνει τον Jamie Oliver: «Τόσες μερίδες φρούτων και λαχανικών πρέπει να τρώμε κάθε μέρα»

Πόσα χρόνια καπνίσματος μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο;

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

