Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης απέκτησε τον ψηφιακό ξεναγό Sign Guide και απτική διαδρομή

Ξενάγηση σε νοηματική γλώσσα και απτική διαδρομή στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης απέκτησε απτική διαδρομή και ψηφιακό ξεναγό σε νοηματική γλώσσα, μέσω της εφαρμογής Sign Guide.

Οι υπουργοί Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη και Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνα Μιχαηλίδου, περιηγήθηκαν στο μουσείο με άτομα με αναπηρία όρασης και ακοής, ακολουθώντας το πρότυπο αυτοματοποιημένο και διαδραστικό σύστημα ξενάγησης στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Επίσης, μέσω της απτικής διαδρομής, οι επισκέπτες άγγιξαν ευρήματα της αρχαιότητας και άκουσαν μέσω εφαρμογής την περιγραφή των εκθεμάτων.

«Σήμερα είχαμε τη χαρά μαζί με την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, να δούμε από κοινού την εφαρμογή, την οποία δημιούργησε το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης μαζί με το Πανεπιστήμιο Πατρών για τη ξενάγηση σε νοηματική γλώσσα σε συγκεκριμένα εκθέματα για τους κωφούς ή έχοντες γενικά δυσκολία ακοής, συμπολίτες μας», δήλωσε η Λίνα Μενδώνη.

Συγχρόνως, συμπλήρωσε, πήραν μία γεύση από την εφαρμογή του μουσείου για τους τυφλούς ή έχοντες προβλήματα όρασης, πολίτες. «Πώς μπορούν μέσα από μία απτική διαδικασία του πραγματικού αρχαίου ευρήματος να αντιληφθούν τη σημασία και την αξία της τέχνης και του πολιτισμού», συμπλήρωσε και τόνισε ότι το υπουργείο Πολιτισμού προκειμένου να επιτύχει την καθολική προσβασιμότητα.

«Μοιραστήκαμε μια σπουδαία εμπειρία πολιτισμού, συμπερίληψης, προσβασιμότητας. Αρχικά, από την είσοδο ακόμα στο χώρο, η χρήση της κάρτας αναπηρίας προσέδωσε στον προσβάσιμο χαρακτήρα του μουσείου ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία και ελευθερία. Καλωσορίζουμε την εφαρμογή της ισότιμης πρόσβασης στη μουσειακή εμπειρία», δήλωσε από την πλευρά της η Δόμνα Μιχαηλίδου.