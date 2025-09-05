Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Ηράκλειο: Αποχώρησαν οι αγρότες από τον ΒΟΑΚ

Ηράκλειο: Αποχώρησαν οι αγρότες από τον ΒΟΑΚ
Ανά διαστήματα και προκειμένου να εκτονώνεται το κυκλοφοριακό κομφούζιο που επικράτησε για ώρες, οι διαμαρτυρόμενοι αγροτοκτηνοτρόφοι άνοιγαν τα μπλόκα για μερικά λεπτά.

Αποχώρησαν από το Βόρειο Οδικό 'Αξονα Κρήτης στο ύψος του Αεροδρομίου «Ν.Καζαντζάκης» που είχαν αποκλείσει, οι αγροτοκτηνοτρόφοι του Ηρακλείου, του Λασιθίου και του Ρεθύμνου, που συμμετείχαν σήμερα σε κινητοποιήσεις.

Μάλιστα αποχωρώντας, εξέφρασαν την πρόθεση να επιστρέψουν στα μπλόκα διαμαρτυρίας εάν δεν λάβουν δεσμεύσεις για συγκεκριμένα μέτρα από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, όπως τόνισαν.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, εκτός από τα δύο ρεύματα του ΒΟΑΚ στο ύψος του Αεροδρομίου Ηρακλείου, απέκλεισαν και τη Λεωφόρο Σενετάκη, μέσω της οποίας είτε φτάνουν στο αεροδρόμιο, είτε φεύγουν από αυτό ταξιδιώτες. Μάλιστα, προκειμένου να προλάβουν τις πτήσεις τους, επιβάτες αναγκάζονταν να μετακινηθούν για εκατοντάδες μέτρα με τα πόδια. Επιπρόσθετα, μερίδα αγροτοκτηνοτρόφων που ζητούν στήριξη του πρωτογενή τομέα, έκλεισαν μετά τις τέσσερις και τον δρόμο μέσω του οποίου περιφερειακά μπορούσαν να μετακινηθούν οδηγοί και επιβάτες, προς περιοχές όπως οι Γούρνες, οι Γούβες, η Χερσόνησος ή και περιοχές του Λασιθίου.

Ανά διαστήματα και προκειμένου να εκτονώνεται το κυκλοφοριακό κομφούζιο που επικράτησε για ώρες, οι διαμαρτυρόμενοι αγροτοκτηνοτρόφοι άνοιγαν τα μπλόκα για μερικά λεπτά, ενώ χωρίς οποιοδήποτε πρόβλημα περνούσαν καθόλη τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, ασθενοφόρα και οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Όπως είχαν δηλώσει από την έναρξη της διαμαρτυρίας τους το πρωί της Παρασκευής 5-9-2025 στο ΒΟΑΚ στο ύψος μεταξύ Παντάνασσας και Παλιόκαστρου που αρχικά είχαν αποκλείσει, ανάμεσα στα αιτήματα τους είναι να πάψει η στοχοποίηση της Κρήτης με φόντο τις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ , να δοθεί μέριμνα για το τεράστιο κόστος παραγωγής, να γίνουν οι καθυστερούμενες πληρωμές, μείωση του ΦΠΑ και δασικοί χάρτες.

Πάντως μετά τη λήξη της διαμαρτυρίας και των αποκλεισμών δρόμων, η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον κανονικά, με την παρουσία δύναμης της τροχαίας σε διάφορα σημεία του Ηρακλείου.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων το «εισιτήριο» για την αιώνια ζωή;

Είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων το «εισιτήριο» για την αιώνια ζωή;

Διατροφολόγος επιβεβαιώνει τον Jamie Oliver: «Τόσες μερίδες φρούτων και λαχανικών πρέπει να τρώμε κάθε μέρα»

Διατροφολόγος επιβεβαιώνει τον Jamie Oliver: «Τόσες μερίδες φρούτων και λαχανικών πρέπει να τρώμε κάθε μέρα»

Γυμναστική: Πότε να φάτε για να κάψετε περισσότερο λίπος

Γυμναστική: Πότε να φάτε για να κάψετε περισσότερο λίπος

Πόσα χρόνια καπνίσματος μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο;

Πόσα χρόνια καπνίσματος μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο;

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Αγρότες έκλεισαν τον ΒΟΑΚ, στο ύψος του αεροδρομίου του Ηρακλείου (Εικόνες και Βίντεο)

Αγρότες έκλεισαν τον ΒΟΑΚ, στο ύψος του αεροδρομίου του Ηρακλείου (Εικόνες και Βίντεο)

Ελλάδα
Στους δρόμους αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης στη σκιά του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ (Βίντεο)

Στους δρόμους αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης στη σκιά του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ (Βίντεο)

Ελλάδα
Ηράκλειο: Προβλήματα στην υδροδότηση, διεκόπη η λειτουργία του διυλιστηρίου του φράγματος Αποσελέμη

Ηράκλειο: Προβλήματα στην υδροδότηση, διεκόπη η λειτουργία του διυλιστηρίου του φράγματος Αποσελέμη

Ελλάδα
ΔΕΘ: Κάλεσμα αποστράτων σε πανελλαδική συγκέντρωση - «Υποδεχόμαστε αγωνιστικά τον πρωθυπουργό»

ΔΕΘ: Κάλεσμα αποστράτων σε πανελλαδική συγκέντρωση - «Υποδεχόμαστε αγωνιστικά τον πρωθυπουργό»

Ελλάδα

NETWORK

Ανακαλείται προϊόν περιποίησης μαλλιών που πωλείται μέσω διαδικτύου

Ανακαλείται προϊόν περιποίησης μαλλιών που πωλείται μέσω διαδικτύου

healthstat.gr
Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Γυμναστική: Πότε να φάτε για να κάψετε περισσότερο λίπος

Γυμναστική: Πότε να φάτε για να κάψετε περισσότερο λίπος

healthstat.gr
Διατροφολόγος επιβεβαιώνει τον Jamie Oliver: «Τόσες μερίδες φρούτων και λαχανικών πρέπει να τρώμε κάθε μέρα»

Διατροφολόγος επιβεβαιώνει τον Jamie Oliver: «Τόσες μερίδες φρούτων και λαχανικών πρέπει να τρώμε κάθε μέρα»

healthstat.gr
Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

ienergeia.gr

Π. Μυλωνάς: Απαιτούνται 30 δισ. ευρώ έως το 2030 για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων ενέργειας

ienergeia.gr
Είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων το «εισιτήριο» για την αιώνια ζωή;

Είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων το «εισιτήριο» για την αιώνια ζωή;

healthstat.gr
Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

ienergeia.gr