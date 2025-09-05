Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό - «Κόκκινος» ο Κηφισός, δυσκολίες στην Αθηνών Λαμίας

Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό - «Κόκκινος» ο Κηφισός, δυσκολίες στην Αθηνών Λαμίας
Μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, τα δύσκολα σημεία για τους οδηγούς.

Κίνηση και μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα στον Κηφισό και την Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Μεταμόρφωση του Κηφισού, τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες από το Μοσχάτο έως τη Νέα Ιωνία, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις.

Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις έως 20΄στην Αττική Οδό

Ρεύμα προς Ελευσίνα: Καθυστερήσεις 15'-20' από τον κόμβο Μαραθώνος έως τον κόμβο Κηφισίας.

Ρεύμα προς Αεροδρόμιο: Καθυστερήσεις 15'-20' από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Πεντέλης.

{https://x.com/aodostraffic/status/1963981658639491565}

kinis 59 7b91a

Πρόβλημα εντοπίζεται και στα εξής σημεία της Αθηνών Λαμίας:

(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη - έξοδος): Παρατηρείται πυκνή κυκλοφορία και σημαντικές καθυστερήσεις.

Αθηνών-Λαμίας (κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών - είσοδος): Κίνηση με αργές ταχύτητες και μποτιλιάρισμα σε ορισμένα σημεία.

Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη - έξοδος): Παρατηρείται πυκνή κυκλοφορία και σημαντικές καθυστερήσεις.

Αθηνών-Λαμίας (κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών - είσοδος): Κίνηση με αργές ταχύτητες και μποτιλιάρισμα σε ορισμένα σημεία.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων το «εισιτήριο» για την αιώνια ζωή;

Είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων το «εισιτήριο» για την αιώνια ζωή;

Διατροφολόγος επιβεβαιώνει τον Jamie Oliver: «Τόσες μερίδες φρούτων και λαχανικών πρέπει να τρώμε κάθε μέρα»

Διατροφολόγος επιβεβαιώνει τον Jamie Oliver: «Τόσες μερίδες φρούτων και λαχανικών πρέπει να τρώμε κάθε μέρα»

Γυμναστική: Πότε να φάτε για να κάψετε περισσότερο λίπος

Γυμναστική: Πότε να φάτε για να κάψετε περισσότερο λίπος

Πόσα χρόνια καπνίσματος μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο;

Πόσα χρόνια καπνίσματος μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο;

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Άτομο απειλεί να πέσει από γέφυρα στον Κηφισό

Άτομο απειλεί να πέσει από γέφυρα στον Κηφισό

Ελλάδα
Λεωφόρος Ποσειδώνος: Καραμπόλα με φορτηγό, ΙΧ και δύο μηχανές

Λεωφόρος Ποσειδώνος: Καραμπόλα με φορτηγό, ΙΧ και δύο μηχανές

Ελλάδα
Χαλάνδρι: Φωτιά τώρα σε ΙΧ στη Λεωφόρο Κηφισίας - Στο «κόκκινο» η κίνηση

Χαλάνδρι: Φωτιά τώρα σε ΙΧ στη Λεωφόρο Κηφισίας - Στο «κόκκινο» η κίνηση

Ελλάδα
Τροχαίο με νταλίκα που μετέφερε αυτοκίνητα στην Αττική Οδό - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Τροχαίο με νταλίκα που μετέφερε αυτοκίνητα στην Αττική Οδό - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Ελλάδα

NETWORK

Ανακαλείται προϊόν περιποίησης μαλλιών που πωλείται μέσω διαδικτύου

Ανακαλείται προϊόν περιποίησης μαλλιών που πωλείται μέσω διαδικτύου

healthstat.gr
Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Γυμναστική: Πότε να φάτε για να κάψετε περισσότερο λίπος

Γυμναστική: Πότε να φάτε για να κάψετε περισσότερο λίπος

healthstat.gr
Διατροφολόγος επιβεβαιώνει τον Jamie Oliver: «Τόσες μερίδες φρούτων και λαχανικών πρέπει να τρώμε κάθε μέρα»

Διατροφολόγος επιβεβαιώνει τον Jamie Oliver: «Τόσες μερίδες φρούτων και λαχανικών πρέπει να τρώμε κάθε μέρα»

healthstat.gr
Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

ienergeia.gr

Π. Μυλωνάς: Απαιτούνται 30 δισ. ευρώ έως το 2030 για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων ενέργειας

ienergeia.gr
Είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων το «εισιτήριο» για την αιώνια ζωή;

Είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων το «εισιτήριο» για την αιώνια ζωή;

healthstat.gr
Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

ienergeia.gr