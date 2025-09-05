Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό - «Κόκκινος» ο Κηφισός, δυσκολίες στην Αθηνών Λαμίας

Μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, τα δύσκολα σημεία για τους οδηγούς.

Κίνηση και μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα στον Κηφισό και την Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Μεταμόρφωση του Κηφισού, τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες από το Μοσχάτο έως τη Νέα Ιωνία, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις.

Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις έως 20΄στην Αττική Οδό

Ρεύμα προς Ελευσίνα: Καθυστερήσεις 15'-20' από τον κόμβο Μαραθώνος έως τον κόμβο Κηφισίας.

Ρεύμα προς Αεροδρόμιο: Καθυστερήσεις 15'-20' από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Πεντέλης.

Πρόβλημα εντοπίζεται και στα εξής σημεία της Αθηνών Λαμίας:

(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη - έξοδος): Παρατηρείται πυκνή κυκλοφορία και σημαντικές καθυστερήσεις.

Αθηνών-Λαμίας (κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών - είσοδος): Κίνηση με αργές ταχύτητες και μποτιλιάρισμα σε ορισμένα σημεία.

