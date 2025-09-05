Αγρότες έκλεισαν τον ΒΟΑΚ, στο ύψος του αεροδρομίου του Ηρακλείου (Εικόνες και Βίντεο)

Οι αγρότες προσπάθησαν να πλησιάσουν το αεροδρόμιο, του σταμάτησε ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου μετέφεραν τις κινητοποιήσεις στον Βόρειο οδικό άξονα Κρήτης.

Νωρίτερα, έκλεισαν τον ΒΟΑΚ στο ύψος ανάμεσα στην Παντάνασσα και το Παλιόκαστρο. Στη συνέχεια προχώρησαν στον αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων του ΒΟΑΚ στο ύψος του αεροδρομίου του Ηρακλείου. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ζητούν ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα αύριο, Σάββατο, από τη ΔΕΘ.

Οι συγκεντρωμένοι προσπάθησαν να πλησιάσουν προς το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», αλλά συνάντησαν ισχυρή αστυνομική δύναμη επί της λεωφόρου Σενετάκη, που δεν τους άφησε να προχωρήσουν.

Λόγω της κινητοποίησης υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σε μεγάλο τμήμα του Ηρακλείου, αλλά και γύρω από το αεροδρόμιο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Πολλοί ταξιδιώτες αναγκάζονται να περπατήσουν εκατοντάδες μέτρα για να φτάσουν έγκαιρα στο αεροδρόμιο.

Εκπρόσωποι της συντονιστικής επιτροπής των αγροκτηνοτρόφων κατέθεσαν νωρίτερα ψήφισμα διαμαρτυρίας στο περιφερειάρχη Κρήτης και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

