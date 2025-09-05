Ζάκυνθος: 19χρονος μοτοσικλετιστής παρέσυρε και σκότωσε 62χρονο τουρίστα

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου.

Τραγωδία σημειώθηκε χθες βράδυ στην Επαρχιακή Οδό Λαγανά – Καλαμακίου στη Ζάκυνθο, όταν δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 19χρονος παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 62χρονο τουρίστα, που κινούνταν πεζός.

Στο δυστύχημα ελαφρά τραυματίστηκαν τόσο ο οδηγός της μοτοσικλέτας όσο και 21χρονος συνεπιβάτης της.

Ο 19χρονος συνελήφθη για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και επικίνδυνης οδήγησης, ενώ η προανάκριση για τον ακριβή προσδιορισμό των συνθηκών του τροχαίου διεξάγεται από το Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.