Ηράκλειο: Προβλήματα στην υδροδότηση, διεκόπη η λειτουργία του διυλιστηρίου του φράγματος Αποσελέμη

Σε ποιες περιοχές του Ηρακλείου αναμένονται πιο έντονα τα προβλήματα.

Προβλήματα με την υδροδότηση υπάρχει στο Ηράκλειο, εξαιτίας της διακοπής λειτουργίας του διυλιστηρίου του φράγματος Αποσελέμη.

Η υδροδότηση από το διυλιστήριο του Αποσελέμη δεν έχει αποκατασταθεί ακόμα. «Δεν υπάρχει σαφής ενημέρωση από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης για τον ακριβή χρόνο της επανέναρξης της υδροδότησης», αναφέρει η ΔΕΥΑ Ηρακλείου.

Έως την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης στο διυλιστήριο, θα εξακολουθήσουν και ενδεχομένως θα ενταθούν τα προβλήματα στην ομαλή υδροδότηση της πόλης, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Πιο έντονα προβλήματα αναμένονται στις περιοχές: Εντός των Τειχών, Πόρος, Ανάληψη, Κηπούπολη, Εθνικής Αντιστάσεως, Πατέλες, Αγ. Ιωάννη Κνωσσού (ειδικότερα από οδό Χατζάκη και νοτιότερα) και Καμίνια-Δειλινά.

Μικρότερα προβλήματα αναμένονται στις περιοχές: Αγία Αικατερίνη, Θέρισσος, Ατσαλένιο, Μασταμπάς και Νέα Αλικαρνασσός.

Η ΔΕΥΑΗ τονίζει ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις από τη μειωμένη διατιθέμενη ποσότητα νερού μέχρι την αποκατάσταση της λειτουργίας του διυλιστηρίου, έχοντας ενεργοποιήσει το σύνολο των εφεδρειών που διαθέτει.

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση στους πολίτες «να χρησιμοποιούν το νερό ορθολογικά, αποφεύγοντας την άσκοπη χρήση του ιδιαίτερα σε εργασίες που απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού (πλύσιμο αυλών, αυτοκινήτων κλπ)».