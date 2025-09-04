Games
Ελλάδα

Νέο Φάληρο: Σύλληψη 46χρονου αλλοδαπού με ευρωπαϊκό ένταλμα για κλοπές σε πολυτελή σκάφη στη Γαλλία

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Στο Νέο Φάληρο συνελήφθη πρωινές ώρες της 2ας Σεπτεμβρίου 2025 ένας 46χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που είχε εκδώσει η Γαλλία.

Ο άνδρας κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η οποία διέπραττε κλοπές συσκευών GPS και βυθομέτρων από πολυτελή σκάφη στα δυτικά και βόρεια παράλια της Γαλλίας, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Οι έρευνες για την οργάνωση ξεκίνησαν στις αρχές του 2022 και είχαν ήδη οδηγήσει στη σύλληψη άλλων μελών στη Γαλλία. Η εμπλοκή του 46χρονου προέκυψε από προανακριτική έρευνα που διενήργησαν οι ελληνικές αρχές σε συνεργασία με την Europol..

