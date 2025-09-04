Φωτιά τώρα στην Βρίσα Λέσβου

Στη μάχη της κατάσβεσης της φωτιάς συνδράμουν 6 εναέρια

Φωτιά τώρα μαίνεται σε αγροτική περιοχή της Βρίσας Λέσβου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής επίγειες αλλά και εναέριες. Έχουν κινητοποιηθεί 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 12ης ΕΜΟΔΕ,10 οχήματα, εθελοντές, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εθελοντές ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Σε δύο εστίες μαίνεται το μέτωπο της φωτιάς

Όπως είπε στην ΕΡΤ Β. Αιγαίου ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Λέσβου – Λήμνου η φωτιά έχει μεγάλη έκταση και καίει δασική έκταση με χαμηλή βλάστηση. Οι εστίες εντοπίζονται στις περιοχές Κορώνη και Παλιόπυργος. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής, Δήμος και εθελοντές, δίνουν μάχη με τις φλόγες για να μην επεκταθεί η φωτιά στο δάσος.

Σύμφωνα με το stonisi.gr η φωτιά καίει ελιές και πεύκα σε δύο ενεργά μέτωπα μισό χιλιόμετρο μακριά από το χωριό. Η περιοχή γενικά θεωρείται δύσβατη και είναι αρκετά δύσκολο να προσεγγίσει κάποιος. Σε πλήρη κινητοποίηση είναι όλος ο μηχανισμός της Πυροσβεστικής ενώ έρχονται και άλλα δύο ελικόπτερα από την Αθήνα για να συνδράμουν στην κατάσβεση.

Πυροσβέστες και εθελοντές στοχευμένα επιχειρούν για να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς. Ο κύριος στόχος παραμένει η προστασία των κατοικιών, των υποδομών και των καλλιεργειών, ώστε η φωτιά να μην προκαλέσει περαιτέρω ζημιές.