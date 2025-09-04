Μαφία της Κρήτης: Τρείς ανακριτές, χιλιάδες σελίδες δικογραφίας, τριψήφιος αριθμός κατηγορουμένων

Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται τριψήφιος αριθμός κατηγορουμένων, ανάμεσά τους υψηλόβαθμος κληρικός (πρώην Ηγούμενος) αστυνομικοί, επιχειρηματίες, δικηγόρος.

Σε τρεις ξεχωριστές δικογραφίες αναμένεται – σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr – να προχωρήσει η φάση της ανάκρισης για τις φερόμενες εγκληματικές συμμορίες των Χανίων, όπου φέρεται να εμπλέκεται τριψήφιος αριθμός κατηγορουμένων, ανάμεσά τους υψηλόβαθμος κληρικός (πρώην Ηγούμενος) αστυνομικοί, επιχειρηματίες, δικηγόρος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ήδη στην υπόθεση έχουν μπει ήδη τρεις ανακριτές ενώ οι τρεις δικογραφίες θα χωριστούν ως εξής:

Εγκληματική οργάνωση για διακίνηση ναρκωτικών

Εγκληματική οργάνωση με εκβιασμούς

Σκάνδαλο με εκποίηση μοναστηριακής περιουσίας της Αγίας Τριάδας στον Σταυρό

Ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου Χανίων, Χρήστος Πραματευτάκης, κληθείς να σχολιάσει τη σχεδιαζόμενη επίθεση σε βάρος δικηγόρου, τόνισε πως σε αυτήν την φάση δεν μπορεί να τοποθετηθεί δημόσια, κάνοντας λόγο για «μια σοβαρή υπόθεση σε εξέλιξη, με χιλιάδες σελίδες δικογραφίας, ενώ ο αριθμός των φερόμενων κατηγορουμένων θα είναι τριψήφιος».

«Θα εξεταστεί κάθε πράξη, δεν θα ήθελα να λάβω θέση σε αυτή τη χρονική στιγμή, να γνωρίζετε ότι εκ μέρους της δικαστικής εξουσίας ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα προκειμένου να γίνει ό,τι είναι να γίνει όπως πρέπει», ανέφερε.

Πηγή: zarpanews.gr