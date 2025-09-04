Σοκαριστικές αποκαλύψεις για τη δράση της Μαφίας της Κρήτης: Οι εκβιασμοί, ο Αρχιμανδρίτης κι ο Μελχισεδέκ

Βίντεο με ευαίσθητο περιεχόμενο χρησιμοποιούσαν για εκβιασμούς ο φερόμενος ως αρχηγός της μαφίας της Κρήτης και ο αδερφός του, σε υποθέσεις που οδήγησαν ακόμη στην απόσπαση και πώληση μέρους της εκκλησιαστικής περιουσίας της Μονής Αγίας Τριάδος στα Χανιά.

Στον Εισαγγελέα Χανίων οδηγούνται σήμερα Πέμπτη οι πρώτοι 17 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στην Μαφία της Κρήτης.

Οι κατηγορούμενοι καλούνται να απολογηθούν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενώ σε βάρος τους έχουν απαγγελθεί και επιμέρους κατηγορίες που σχετίζονται με διακίνηση ναρκωτικών, παράνομη διακίνηση όπλων, εκβιασμούς και ξέπλυμα χρήματος.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο, Παρασκευή, με τις απολογίες ακόμη 16 ατόμων, ενώ άλλοι 16 εμπλεκόμενοι παραμένουν ήδη κρατούμενοι σε σωφρονιστικά ιδρύματα για παλαιότερα αδικήματα.

Η μεθοδολογία της εγκληματικής οργάνωσης

Όπως διαβάζουμε στη Νέα Κρήτη, η δεύτερη κατά σειρά δικογραφία, η οποία ήδη αξιολογείται από τις εισαγγελικές και ανακριτικές Αρχές των Χανίων, αποκαλύπτει ακόμη πιο σκοτεινές λεπτομέρειες της δράσης της οργάνωσης.

Οι πράξεις που αποκαλύπτονται είναι ακόμη βαρύτερες από το εμπόριο ναρκωτικών και όπλων - κι ας μιλάμε για περισσότερες από 4.800 συναλλαγές πώλησης ηρωίνης, κοκαΐνης, πιστολιών καλάσνικοφ και πυρομαχικών. Όπως αποκαλύπτεται, τα έσοδα αυτά αποτελούσαν απλά την κινητήριο δύναμη του εγκληματικού δικτύου για να απλώσει τα «πλοκάμια» του.

Ο εκβιασμός του πρώην Αρχιμανδρίτη και η εγκληματική του δράση

Η έρευνα των αστυνομικών ξεδιπλώνεται γύρω από τον εκβιασμό του πρώην Αρχιμανδρίτη, ο οποίος εκβιαζόμενος με βίντεο και φωτογραφίες από προσωπικές του στιγμές υπέγραψε το 2017 υπεύθυνη δίπλωση, η οποία βεβαίωνε ότι 750 στρέμματα, ένα ακίνητο-«φιλέτο», δεν αποτελούσε περιουσία της Μονής Τζαγκαρόλων, οδηγώντας σε αποχαρακτηρισμό της έκτασης και ξεπούλημά της από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης σε Ισραηλινούς.

Το υλικό χαρακτηρίζεται συντριπτικό για τη δημόσια εικόνα και τα συμφέροντα του τότε Ηγουμένου και της Εκκλησίας ευρύτερα.

Το «βαρύ χαρτί» στα χέρια τους βρέθηκε και κατασχέθηκε μέσα σε χρηματοκιβώτιο στη διάρκεια της πρόσφατης επιχείρησης. Δεν έφερε απλά την υπογραφή του πρώην Αρχιμανδρίτη, αλλά έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής από τον συνήγορο των δύο αδελφών, ξενοδόχων και βασικών μελών της εγκληματικής οργάνωσης.

Ο πρώην Αρχιμανδρίτης, μάλιστα, πολύ γρήγορα φαίνεται να εξελίχθηκε σε εντολέα εγκληματικών ενεργειών, με στόχο να κλείσει το στόμα όσων προσπάθησαν να αντιδράσουν στην υφαρπαγή της περιουσίας της Μονής Τσαγκαρόλων, αλλά και στα φιλόδοξα σχέδιά του.

Σημειώνεται πως ο Αρχιμανδρίτης παραπέμπεται στις εισαγγελικές Αρχές για «ηθική αυτουργία σε εκβίαση και επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατ' εξακολούθηση, απιστία στρεφόμενη κατά ΝΠΔΔ με προκληθείσα ζημία άνω των 120.000 ευρώ». Για την ίδια πτυχή της υπόθεσης, κατηγορείται ακόμη δικηγόρος των Χανίων για «απόπειρα απάτης με προκληθείσα ζημία άνω των 120.000 ευρώ», με τον ίδιο να συνομιλεί με τους δύο ξενοδόχους συχνά-πυκνά. Φέρεται να δίνει κατευθύνσεις για το πώς θα μεθοδευτεί η αγοραπωλησία και πώς θα πειστούν όσοι συνέβαλαν στην «ανίερη συμμαχία» να ολοκληρώσουν το σχέδιο υφαρπαγής της εκκλησιαστικής περιουσίας αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Οι «καυτοί» διάλογοι που αποκαλύπτουν τον εκβιασμό του πρώην Αρχιμανδρίτη σοκάρουν και συνοδεύονται από εξίσου σκοτεινό παρασκήνιο, ενώ - όπως έγινε γνωστό - η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη ηχητικό απόσπασμα από την επικοινωνία του αρχηγικού μέλους της εγκληματικής οργάνωσης με τον Πάνο Καμμένο, ο οποίος υπόσχεται διαμεσολάβηση για την εκλογή του εκλεκτού του κυκλώματος στη θέση του νέου Μητροπολίτη στη χηρεύουσα Μητρόπολη του νομού.

Τι απαντά ο Μελχισεδέκ

Ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ Αμπελικάκης - με δήλωση που έδωσε στη δημοσιότητα μέσω του συνηγόρου του - απαντά στην επίκληση του ονόματός του στις τηλεφωνικές επικοινωνίες:

«Ουδέποτε παρέδωσα σε οποιονδήποτε ιερά λείψανα ως "αντάλλαγμα" για οποιαδήποτε στήριξη. Σκοτεινοί κύκλοι, οι οποίοι ανέκαθεν αντιμάχονται τον Πατριάρχη μας, βρήκαν την ευκαιρία για άλλη μια φορά να προκαλέσουν προβλήματα στην ενότητα της Εκκλησίας, μεταχειριζόμενοι άθλιες και απαίσιες μεθόδους. Δε γνωρίζω, ούτε θα μπορούσα να γνωρίζω, αν είχε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα», αναφέρει για τον επιχειρηματία που ζητούσε στήριξη της δικής του υποψηφιότητας από πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες.

Και «άρωμα» παραδικαστικού κυκλώματος

Η «οσμή» παραδικαστικού κυκλώματος απλώνεται γύρω από τις συνομιλίες κεντρικού προσώπου της δικογραφίας με προφυλακισμένο αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος διέθετε κινητό τηλέφωνο μέσα στη φυλακή, τον οποίο ενημερώνει πως μίλησε με δύο ανώτερες δικαστικούς λειτουργούς για την εξέλιξη της υπόθεσής του και το αίτημα αποφυλάκισης που ήθελε να καταθέσει.

- Επιχειρηματίας: «Επειδή μίλησα με τη συγκεκριμένη που ξέρουμε και η άλλη που είναι των Εφετών, η προεδρίνα, μου ζήτησε μια χάρη και της την έφτιαξα... Και η άλλη ας πούμε μπορεί να γίνει, να κάνεις την έφεση».

- Προφυλακισμένος αξιωματικός: «Να μου κανονίσει να πάω σε καλή έδρα να της πεις. Στα ίσια. Αυτό είναι».

- Επιχειρηματίας: «Άλλα πρέπει να κάνεις με κάποιο συγκεκριμένο άνθρωπο».

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι και τα συμπεράσματα της ΕΛ.ΑΣ.

- Επικεφαλής οργάνωσης: «Άκου της π##### ο γιος η α#### τι μου είπε» (ακολουθεί ηχητική ηχογράφηση που αναπαράγει ο επικεφαλής οργάνωσης, συνομιλώντας με έτερο μέλος).

- Επικεφαλής οργάνωσης: «Όχι παιδί μου. Μα, εγώ μιλάω, εγώ, εσύ και ο Μαθιός».

- Μέλος: «Απέναντι, απέναντι, μα αυτούς έχει (ακατάληπτο)».

- Επικεφαλής οργάνωσης: «Άκου ρε παιδί μου» (συνομιλία σε πραγματικό χρόνο του επικεφαλής οργάνωσης).

- Επικεφαλής οργάνωσης: «Έχω 12 βίντεο να τραβάς τα μαλλιά σου, τι λέει για όλους σας... τι... Μόνο δολοφονίες δε μας έχει διατάξει ακόμα να σας κάνουμε. Μόνο δολοφονίες δε μας έχει πει ακόμα να σας κάνουμε. Εγώ τον έχω τώρα, τον έχω τώρα σε 12 βίντεο, τον έχω σε 1.000 δύο φωτογραφίες... μα είναι και μ#### ο άνθρωπος».

- Άγνωστος: «Ναι, ναι, ναι, που στέλνει τα μηνύματα παντού σε όλο τον κόσμο».

- Επικεφαλής οργάνωσης: «Όχι, όχι, μα να μου στέλνει αυτός πήγαινε δείρτε τον, αυτός εκείνος κάντε τον, μα ακόμα δεν τον βρήκατε; Δηλαδή, παίρνω τώρα τον (αναφέρεται σε τρίτο πρόσωπο), ξέρεις είμαστε κολλητοί, του λέω ρε Μάκη είναι μια α####, του λέω πάει να κλέψει την περιουσία που είχαμε, μου λέει φέρτε το τώρα στέκει και με τον πάτερ Αντώνιο, θα τους γ#####. Δηλαδή είναι τόσο μ#### ρε π####; Ρε μ####, τι σχέση έχουν τα 750 στρέμματα με τα οικόπεδα τα δικά μας; Πήγες πουθενά να τα διεκδικήσεις στο κράτος να τα κερδίσεις, πήγες να κάνεις κάτι; Τι μ#### είναι, ρε πούστη; Ο παππούς μου ο Νίκος τα είχε από το ’52, τι μ#### είναι ρε..;».