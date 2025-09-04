Games
Αδιανόητη τραγωδία στα Πατήσια: Κατά των γιατρών η 34χρονη που βρέθηκε νεκρή μετά την γέννα

Αδιανόητη τραγωδία στα Πατήσια: Κατά των γιατρών η 34χρονη που βρέθηκε νεκρή μετά την γέννα
Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την γυναίκα που γέννησε μόνη της στα Πατήσια αλλά εντοπίστηκε χτες το απόγευμα νεκρή.

Αδιανόητη τραγωδία εκτυλίχθηκε στα Πατήσια το απόγευμα της Τετάρτης (03.09.2025), όπου μια 34χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή δίπλα στο νεογέννητο μωρό της, το οποίο επίσης δεν τα κατάφερε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να ήταν αντίθετη με την ιατρική παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, πιθανόν να μην είχε επισκεφθεί καθόλου γυναικολόγο τους τελευταίους μήνες. Μάλιστα, λέγεται ότι το κινητό της τηλέφωνο δεν λειτουργούσε, γεγονός που ενδέχεται να εξηγεί γιατί δεν ζήτησε βοήθεια την κρίσιμη στιγμή.

Η 34χρονη βρισκόταν στον μήνα της και αναμενόταν να γεννήσει σύντομα. Οι γείτονες κατέθεσαν ότι και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της, ηλικίας τριών και πέντε ετών, είχαν γεννηθεί στο σπίτι χωρίς ιατρική υποστήριξη.

Τα ανήλικα παιδιά έγιναν μάρτυρες της τραγωδίας, ανήμπορα να βοηθήσουν τη μητέρα τους. Την αποτρόπαια σκηνή αντίκρισε ο σύζυγός της, όταν επέστρεψε από τη δουλειά.

«Δεν ήμουν στο σπίτι. Μόλις γύρισα, τα παιδιά έτρεξαν προς το μέρος μου. Την βρήκα νεκρή», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου της άτυχης μητέρας και του βρέφους αναμένεται να αποκαλύψει η ιατροδικαστική εξέταση.

