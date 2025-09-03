Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Μία σύλληψη για τη δολοφονία 47χρονου στο κέντρο της Αθήνας

Μία σύλληψη για τη δολοφονία 47χρονου στο κέντρο της Αθήνας Φωτογραφία: Aris Oikonomou/ SOOC
Ο 27χρονος δράστης φέρεται να πυροβόλησε τον 47χρονο στο κέντρο της Αθήνας.

Εξιχνιάστηκε η δολοφονία ενός 47χρονου, που έγινε στο κέντρο της Αθήνας στις 18 Αυγούστου.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 27χρονος, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθη ακόμη ένας συνομήλικός του, με τον οποίο διαπιστώθηκε ότι διακινούσαν ναρκωτικά. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, ανθρωποκτονία με δόλο, κλοπή αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και περί ναρκωτικών.

Πώς έγινε η δολοφονία

Το βράδυ της 18ης Αυγούστου του 2025 άγνωστος δράστης, ο οποίος επέβαινε σε μοτοσυκλέτα, προσέγγισε και πυροβόλησε τον 47χρονο στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ακολούθησε εκτενής έρευνα των αστυνομικών κατά την οποία συλλέχθηκαν πειστήρια από τον τόπο του εγκλήματος, καθώς και ψηφιακά και εγκληματολογικά δεδομένα, από την αξιοποίηση των οποίων, ταυτοποιήθηκε ο 27χρονου καθώς και η χαρτογράφηση των κινήσεών του πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την τέλεση της ανθρωποκτονίας.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της έρευνας, το απόγευμα της 21ης Αυγούστου 2025, εντοπίσθηκε στον Άλιμο η μοτοσυκλέτα που χρησιμοποίησε ο δράστης και η οποία είχ κλαπεί από την Καλλιθέα.

Το πρωί της 2α; Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε τρία σπίτια στην Αθήνα, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-1.430,8 γραμμάρια κοκαΐνης,
-642 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
-34 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»),
-137 γραμμάρια άγνωστης χημικής ουσίας,
-δύο ζυγαριές ακριβείας,
-ένας μεταλλικός τρίφτης, στον οποίο βρέθηκαν υπολείμματα ακατέργαστης κάνναβης,
-ένα μεταλλικό τσεκούρι,
-2.700 ευρώ,
-πυροβόλο όπλο, με γεμιστήρα που περιείχε 11 φυσίγγια,
-ρούχα και εξοπλισμός αναβάτη μοτοσυκλέτας, πανομοιότυπος με αυτόν του δράστη της δολοφονίας.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί κατά το παρελθόν για - κατά περίπτωση - παράβαση των νόμων περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών, σωματικές βλάβες, ενδοοικογενειακή βία και απείθεια, θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Τα λαχανικά που προστατεύουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις

Τα λαχανικά που προστατεύουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις

Νίκος Πορτοκάλογλου: Στο νοσοκομείο ο μουσικός – Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Νίκος Πορτοκάλογλου: Στο νοσοκομείο ο μουσικός – Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Διαβήτης: Οι 3 μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στο σάκχαρο

Διαβήτης: Οι 3 μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στο σάκχαρο

Celine Dion: Η κρίση που υπέστη στη φετινή Eurovision – Τι αποκάλυψε η ίδια

Celine Dion: Η κρίση που υπέστη στη φετινή Eurovision – Τι αποκάλυψε η ίδια

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Σχετικά Άρθρα

Κορυδαλλός: Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη απόρριψη αποβλήτων

Κορυδαλλός: Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη απόρριψη αποβλήτων

Ελλάδα
Καλώδιο τέλος

Καλώδιο τέλος

Ο Πληροφοριοδότης
Χανιά: 21χρονος πήγε να πνίξει και να πατήσει με το αυτοκίνητο τη σύντροφό του

Χανιά: 21χρονος πήγε να πνίξει και να πατήσει με το αυτοκίνητο τη σύντροφό του

Ελλάδα
Προσλήψεις στο μετρό της Αθήνας

Προσλήψεις στο μετρό της Αθήνας

Οικονομία

NETWORK

Συνεδριάζει αύριο στη Λάρισα το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Ελλάδας

Συνεδριάζει αύριο στη Λάρισα το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Ελλάδας

ienergeia.gr
Halle Berry: Συνεχίζει την εκστρατεία για την εμμηνόπαυση

Halle Berry: Συνεχίζει την εκστρατεία για την εμμηνόπαυση

healthstat.gr
Τα λαχανικά που προστατεύουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις

Τα λαχανικά που προστατεύουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις

healthstat.gr
Διαβήτης: Οι 3 μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στο σάκχαρο

Διαβήτης: Οι 3 μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στο σάκχαρο

healthstat.gr
Πρεμιέρα για το myΔΕΔΔΗΕ services - Νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για άμεση επικοινωνία

Πρεμιέρα για το myΔΕΔΔΗΕ services - Νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για άμεση επικοινωνία

ienergeia.gr
Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας: Προσοχή σε αυτά τα συμπτώματα για σύφιλη, γονόρροια, έρπη

Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας: Προσοχή σε αυτά τα συμπτώματα για σύφιλη, γονόρροια, έρπη

healthstat.gr
Η Κίνα έζησε φέτος «το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ»

Η Κίνα έζησε φέτος «το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ»

ienergeia.gr
Πέτη Πέρκα: Τα κυβερνητικά “τρικ” ενόψει ΔΕΘ δεν φέρνουν καμία πραγματική μείωση στο ρεύμα

Πέτη Πέρκα: Τα κυβερνητικά “τρικ” ενόψει ΔΕΘ δεν φέρνουν καμία πραγματική μείωση στο ρεύμα

ienergeia.gr