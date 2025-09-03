Μία σύλληψη για τη δολοφονία 47χρονου στο κέντρο της Αθήνας

Ο 27χρονος δράστης φέρεται να πυροβόλησε τον 47χρονο στο κέντρο της Αθήνας.

Εξιχνιάστηκε η δολοφονία ενός 47χρονου, που έγινε στο κέντρο της Αθήνας στις 18 Αυγούστου.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 27χρονος, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθη ακόμη ένας συνομήλικός του, με τον οποίο διαπιστώθηκε ότι διακινούσαν ναρκωτικά. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, ανθρωποκτονία με δόλο, κλοπή αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και περί ναρκωτικών.

Πώς έγινε η δολοφονία

Το βράδυ της 18ης Αυγούστου του 2025 άγνωστος δράστης, ο οποίος επέβαινε σε μοτοσυκλέτα, προσέγγισε και πυροβόλησε τον 47χρονο στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ακολούθησε εκτενής έρευνα των αστυνομικών κατά την οποία συλλέχθηκαν πειστήρια από τον τόπο του εγκλήματος, καθώς και ψηφιακά και εγκληματολογικά δεδομένα, από την αξιοποίηση των οποίων, ταυτοποιήθηκε ο 27χρονου καθώς και η χαρτογράφηση των κινήσεών του πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την τέλεση της ανθρωποκτονίας.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της έρευνας, το απόγευμα της 21ης Αυγούστου 2025, εντοπίσθηκε στον Άλιμο η μοτοσυκλέτα που χρησιμοποίησε ο δράστης και η οποία είχ κλαπεί από την Καλλιθέα.

Το πρωί της 2α; Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε τρία σπίτια στην Αθήνα, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-1.430,8 γραμμάρια κοκαΐνης,

-642 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

-34 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»),

-137 γραμμάρια άγνωστης χημικής ουσίας,

-δύο ζυγαριές ακριβείας,

-ένας μεταλλικός τρίφτης, στον οποίο βρέθηκαν υπολείμματα ακατέργαστης κάνναβης,

-ένα μεταλλικό τσεκούρι,

-2.700 ευρώ,

-πυροβόλο όπλο, με γεμιστήρα που περιείχε 11 φυσίγγια,

-ρούχα και εξοπλισμός αναβάτη μοτοσυκλέτας, πανομοιότυπος με αυτόν του δράστη της δολοφονίας.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί κατά το παρελθόν για - κατά περίπτωση - παράβαση των νόμων περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών, σωματικές βλάβες, ενδοοικογενειακή βία και απείθεια, θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.