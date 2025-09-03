Από τη Σύρο σαλπάρει το ελληνικό σκάφος για τη Γάζα - Ανησυχία για τη στάση του Ισραήλ

Την αποστολή του Sumud για τη Γάζα στηρίζουν περισσότεροι από 200 άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών.

Από τη Σύρο θα σαλπάρει για τη Γάζα στις 8 Σεπτεμβρίου το ελληνικό σκάφος που θα συμμετάσχει στο Global Sumud Flotilla. Ο Παγκόσμιος Στολίσκος Sumud αποτελεί τη μεγαλύτερη προσπάθεια που έχει γίνει μέχρι τώρα για να σπάσει ο αποκλεισμός της Γάζας από θαλάσσης.

Με δεκάδες σκάφη και ακτιβίστριες-ές από 44 χώρες, το Sumud έχει διακηρυγμένους στόχους την έμπρακτη αμφισβήτηση του ισραηλινού αποκλεισμού, την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας και την προώθηση του αιτήματος της κατάπαυσης του πυρός, μέσα από ένα πολιτικό γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας. Εκτός από την Ελλάδα, πλοία έχουν σαλπάρει και θα σαλπάρουν από την Ισπανία, την Ιταλία και την Τυνησία. Η λέξη Sumud θα μπορούσε να μεταφραστεί ως ακλόνητη επιμονή και περιγράφει την παλαιστινιακή κουλτούρα αντίστασης, που καλλιεργήθηκε μετά την κατάληψη των αραβικών εδαφών από το Ισραήλ το 1967.

Γενοκτονία στη Γάζας

Η πρωτοβουλία Global Sumud Flotilla συμπίπτει με την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση για κατάληψη της πόλης της Γάζας, που θα αναγκάσει εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται ο ασφυκτικός περιορισμός που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας. Οι νεκροί από την πείνα έχουν φτάσει τους 367, εκ των οποίων 131 παιδιά. Συνολικά, περισσότεροι από 63.500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα.

Σε ψήφισμά της η Διεθνής Ένωσης Μελετητών Γενοκτονίας επισημαίνει ότι οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα πληρούν τον ορισμό της γενοκτονίας όπως ορίζεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη και την Τιμωρία του Εγκλήματος της Γενοκτονίας του 1948.

Στο προσκήνιο η φωνή των Παλαιστινίων

Το March to Gaza Greece που συντονίζει την ελληνική αποστολή, αναφέρει ότι «από τη Σύρο θα φύγει ένα καράβι που πηγαίνει προς τη Γάζα με ελπίδα και αλληλεγγύη για να διδαχθεί το πολύτιμο μάθημα της επιμονής και της αντίστασης που έχει να προσφέρει ο ηρωικός λαός της Παλαιστίνης. Ένα καράβι που, μαζί με δεκάδες άλλα και πληρώματα από 44 χώρες, θα επιχειρήσει να σπάσει τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας και να φέρει ξανά στο προσκήνιο τη φωνή του παλαιστινιακού λαού. Μαζί του θα κουβαλάει ανθρωπιστική βοήθεια για την λωρίδα της Γάζας, την βοήθεια που πρόσφεραν εκατοντάδες πολίτες στη συναυλία στα Προπύλαια στις 31 Αυγούστου».

Τα καράβια της τρυφερότητας

Την αποστολή του Sumud στηρίζουν περισσότεροι από 200 άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών. Ζητήσαμε από την Άλκηστη Ζιρώ να μας εξηγήσει γιατί στέκεται στο πλευρό της αποστολής. H γνωστή ηθοποιός μάς είπε: «Δεν θα σταματήσουμε να παλεύουμε και να μιλάμε για την Παλαιστίνη μέχρι ο λαός της να είναι ελεύθερος, να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια. Μέχρι τα παιδιά της να ονειρεύονται ξανά. Γιατί αν η Παλαιστίνη είναι ελεύθερη, τότε είμαστε όλοι. Εδώ και 77 χρόνια ο παλαιστινιακός λαός μας δείχνει τον δρόμο, και τώρα πιο πολύ από πότε, αυτός δρόμος οδηγεί στην Γάζα. Η Μεσόγειος θα γεμίσει από τα καράβια μας, που κουβαλάνε όλη την αλληλεγγύη, την ανθρωπιά και την τρυφερότητα αυτού του κόσμου πάνω τους. Τα μάτια μας θα είναι καρφωμένα στο στόλο και τους ανθρώπους μας κάθε ώρα, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή. Ερχόμαστε από αέρα, θάλασσα, στεριά με την Παλαιστίνη ως την λευτεριά».

Η αλληλεγγύη είναι δράση

Στην αποστολή του Sumud συμμετέχει και η Πέτη Πέρκα. Η βουλεύτρια της ΝΕΑΡ μας εξήγησε το σκεπτικό της: «Συμμετέχω σε αυτήν την αποστολή θεωρώντας ότι είναι καθήκον και ισχυρή δέσμευση ηθική και πολιτική να αποδείξουμε ότι η αλληλεγγύη δεν είναι απλά μια λέξη αλλά δράση. Η γενοκτονία που συντελείται στη Γάζα, ο αφανισμός ενός ολόκληρου λαού δεν μπορεί να αφήνει κανένα σιωπηλό και αδιάφορο. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας της εποχής μας. Σε αυτή την κρίσιμη ιστορική στιγμή οφείλουμε να πάρουμε θέση. Και αυτό πρέπει να το αναλογιστεί η διεθνής κοινότητα. Δεν είναι αποδεκτό να επιβληθεί στη διεθνή σκηνή το «δίκιο» του ισχυρότερου. Δεν είναι απάντηση η σιωπή των δυτικών κρατών. Γι’ αυτό όταν ο κόσμος μένει σιωπηλός εμείς σαλπάρουμε!».

Η στάση του Ισραήλ

Παρά την αισιοδοξία των ακτιβιστών ότι η αποστολή τους θα στείλει ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, εντείνεται η ανησυχία για τη στάση του Ισραήλ απέναντι στο Sumud. To καλοκαίρι τα σκάφη Madleen και Handala που επιχείρησαν να σπάσουν τον αποκλεισμό της Γάζας, κατελήφθησαν από Ισραηλινούς κομάντος σε διεθνή ύδατα. Οι Ισραηλινοί παραβίασαν τη διεθνή νομιμότητα και άσκησαν βία, αλλά δεν απειλήθηκε η ζωή των επιβαινόντων. Όμως το 2010 η ισραηλινή επιχείρηση στο πλοίο Mavi Marmara κατέληξε σε λουτρό αίματος. Δέκα ακτιβιστές έπεσαν νεκροί από τα Ισραηλινά πυρά. Έκτοτε, το Mavi Marmara στοιχειώνει όλες τις αποστολές αλληλεγγύης στη Γάζα.

Τώρα, φαίνεται ότι το Ισραήλ θέλει να κρατήσει πιο σκληρή στάση απέναντι στους ακτιβιστές από ό,τι το καλοκαίρι που μας πέρασε. Σύμφωνα με την εφημερίδα Israel Hayom, σε σύσκεψη του Νετανιάχου με τον υπουργό Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατς, τέθηκε το ζήτημα της σκλήρυνσης της στάσης των Ισραηλινών για να σταματήσουν οι αποστολές αλληλεγγύης στη Γάζα. Ο Μπεν-Γκβιρ εισηγήθηκε την κράτηση των ακτιβιστών σε φυλακές υψίστης ασφαλείας και την κατάσχεση των σκαφών. Δήλωσε μάλιστα ότι οι ακτιβιστές πρέπει να αντιμετωπιστούν ως τρομοκράτες. Πέρα από όσα διαρρέουν, είναι εύλογη η ανησυχία για το τι μπορεί να σημάνει στο πεδίο η σκλήρυνση της Ισραηλινής στάσης, δεδομένου όσων τρομακτικών συμβαίνουν στη Γάζα.