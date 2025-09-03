Games
O Δήμος Αθηναίων συγκεντρώνει σχολικά είδη για παιδιά ευάλωτων οικογενειών

O Δήμος Αθηναίων συγκεντρώνει σχολικά είδη για παιδιά ευάλωτων οικογενειών
Το Κοινωνικό Βιβλιοχαρτοπωλείο, το οποίο στεγάζεται στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών (Δομοκού 2 & Φιλαδελφείας) δέχεται δωρεές σε σχολικά είδη καθημερινά, Δευτέρα-Παρασκευή μεταξύ 08:00 και 15:00.

Ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, ο Δήμος Αθηναίων και το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης (ΚΥΑΔΑ), θα προχωρήσουν σε δράση συγκέντρωσης σχολικών ειδών για τα παιδιά των ωφελούμενων οικογενειών του φορέα. Για τον σκοπό αυτό, οι κεντρικές εγκαταστάσεις του ΚΥΑΔΑ στην οδό Πειραιώς 35, θα παραμείνουν ανοιχτές το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.

Οι πολίτες μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή τη δράση προσφέροντας σχολικά είδη, όπως τσάντες, βιβλία, τετράδια, σχολικά βοηθήματα και γραφική ύλη. Κάθε προσφερόμενο προϊόν, είτε καινούργιο είτε μεταχειρισμένο, θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Τα είδη, που πρόκειται να συγκεντρωθούν, θα διατεθούν για την υποστήριξη του έργου του Κοινωνικού Βιβλιοχαρτοπωλείου του ΚΥΑΔΑ, το οποίο αναλαμβάνει διαχρονικά την κάλυψη των σχετικών αναγκών των ωφελούμενων οικογενειών του φορέα, μέσω της προσφοράς ειδών σχολικών και γραφείου, βιβλίων και παιχνιδιών.

«Όλα τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο με τα ίδια εφόδια και τις ίδιες ελπίδες. Η ισότητα ξεκινάει από τη σχολική τσάντα», δήλωσε ο δήμαρχος Χάρης Δούκας και προσέθεσε: «Με τη δράση συγκέντρωσης σχολικών ειδών στεκόμαστε δίπλα στις οικογένειες που δοκιμάζονται. Η δύναμη της πόλης μας είναι η αλληλεγγύη της. Μέσα από αυτή την προσπάθεια, στέλνουμε το μήνυμα ότι καμία μαθήτρια και κανένας μαθητής δεν πρέπει να μένει πίσω».

Από τη μεριά της, η πρόεδρος του ΚΥΑΔΑ, Μίνα Φούντζουλα, τόνισε: «Το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων βρίσκεται και φέτος στο πλευρό των ευάλωτων οικογενειών της πόλης. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε σε κάθε παιδί την πρόσβαση στα απαραίτητα αγαθά, ώστε να επιτραπεί η ισότιμη, απρόσκοπτη και ενθουσιώδης συμμετοχή όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία».

