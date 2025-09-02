Από τον τουρισμό στη... μαφία: Το παρασκήνιο της οργάνωσης που λυμαινόταν στην Κρήτη

Ο οικονομικός όγκος της δραστηριότητάς τους είναι εντυπωσιακός.

Η αστυνομία στην Κρήτη πέτυχε ένα από τα μεγαλύτερα «χτυπήματα» σε οργανωμένο έγκλημα, εξαρθρώνοντας μια εγκληματική οργάνωση με δομή και πρακτικές μαφίας, που δρούσε κυρίως στα Χανιά, αλλά και σε άλλες περιοχές του νησιού. Το κύκλωμα αυτό σκορπούσε τον φόβο, εκβιάζοντας και ελέγχοντας όσους έπεφταν στην επιρροή του.

Η επιχείρηση της αστυνομίας θύμιζε κινηματογραφικό σενάριο: στελέχη της υπηρεσίας με αποστολή μυστικού πράκτορα, λίγοι ενήμεροι για τις λεπτομέρειες και μια συντονισμένη δράση που αποκάλυψε την αλήθεια. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 49 κατηγορούμενοι, με χιλιάδες ηχογραφημένες συνομιλίες να αποτυπώνουν το εύρος και την αδίστακτη δράση της ομάδας. Επικεφαλής φέρονται δύο αδέλφια επιχειρηματίες, με έντονη παρουσία στον τουρισμό και την εστίαση, γνωστοί μάλιστα για τον πολυτελή τρόπο ζωής τους.

Ο οικονομικός όγκος της δραστηριότητάς τους είναι εντυπωσιακός, αφού σύμφωνα με πληροφορίες, ο τζίρος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ένα σημαντικό μέρος, περίπου το ένα τρίτο, προερχόταν από τη διακίνηση ναρκωτικών.

Για να φτάσουν στην «καρδιά» του κυκλώματος, αστυνομικοί μεταμφιέστηκαν σε εποχιακούς εργαζόμενους, κέρδισαν σταδιακά την εμπιστοσύνη των μελών και συνέλεξαν κρίσιμες πληροφορίες που οδήγησαν στην εξάρθρωση.

Στο δίκτυο εμπλέκονταν πρόσωπα από διάφορους χώρους: αστυνομικοί, στρατιωτικοί, κληρικοί, ακόμη και εκπαιδευτικοί, που χρησιμοποιούσαν ψεύτικα στοιχεία, εκβίαζαν δασκάλους και καθηγητές και προσπαθούσαν να χειραγωγήσουν δικαστικές αποφάσεις ώστε οι κατηγορούμενοι να έχουν ευνοϊκή μεταχείριση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εμπλοκή ενός αρχιμανδρίτη, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να επηρεάσει την εκλογή του νέου μητροπολίτη Χανίων, ώστε να ελέγχει αποφάσεις και περιουσιακά στοιχεία της Εκκλησίας. Παράλληλα, φέρεται να επιστράτευσε μέλη του κυκλώματος για να εκδικηθεί όσους είχαν φέρει στο φως, πριν από λίγα χρόνια, φωτογραφίες που τον εξέθεταν.

Όλοι οι συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη.