Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Από τον τουρισμό στη... μαφία: Το παρασκήνιο της οργάνωσης που λυμαινόταν στην Κρήτη

Από τον τουρισμό στη... μαφία: Το παρασκήνιο της οργάνωσης που λυμαινόταν στην Κρήτη
Ο οικονομικός όγκος της δραστηριότητάς τους είναι εντυπωσιακός.

Η αστυνομία στην Κρήτη πέτυχε ένα από τα μεγαλύτερα «χτυπήματα» σε οργανωμένο έγκλημα, εξαρθρώνοντας μια εγκληματική οργάνωση με δομή και πρακτικές μαφίας, που δρούσε κυρίως στα Χανιά, αλλά και σε άλλες περιοχές του νησιού. Το κύκλωμα αυτό σκορπούσε τον φόβο, εκβιάζοντας και ελέγχοντας όσους έπεφταν στην επιρροή του.

Η επιχείρηση της αστυνομίας θύμιζε κινηματογραφικό σενάριο: στελέχη της υπηρεσίας με αποστολή μυστικού πράκτορα, λίγοι ενήμεροι για τις λεπτομέρειες και μια συντονισμένη δράση που αποκάλυψε την αλήθεια. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 49 κατηγορούμενοι, με χιλιάδες ηχογραφημένες συνομιλίες να αποτυπώνουν το εύρος και την αδίστακτη δράση της ομάδας. Επικεφαλής φέρονται δύο αδέλφια επιχειρηματίες, με έντονη παρουσία στον τουρισμό και την εστίαση, γνωστοί μάλιστα για τον πολυτελή τρόπο ζωής τους.

Ο οικονομικός όγκος της δραστηριότητάς τους είναι εντυπωσιακός, αφού σύμφωνα με πληροφορίες, ο τζίρος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ένα σημαντικό μέρος, περίπου το ένα τρίτο, προερχόταν από τη διακίνηση ναρκωτικών.

Για να φτάσουν στην «καρδιά» του κυκλώματος, αστυνομικοί μεταμφιέστηκαν σε εποχιακούς εργαζόμενους, κέρδισαν σταδιακά την εμπιστοσύνη των μελών και συνέλεξαν κρίσιμες πληροφορίες που οδήγησαν στην εξάρθρωση.

Στο δίκτυο εμπλέκονταν πρόσωπα από διάφορους χώρους: αστυνομικοί, στρατιωτικοί, κληρικοί, ακόμη και εκπαιδευτικοί, που χρησιμοποιούσαν ψεύτικα στοιχεία, εκβίαζαν δασκάλους και καθηγητές και προσπαθούσαν να χειραγωγήσουν δικαστικές αποφάσεις ώστε οι κατηγορούμενοι να έχουν ευνοϊκή μεταχείριση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εμπλοκή ενός αρχιμανδρίτη, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να επηρεάσει την εκλογή του νέου μητροπολίτη Χανίων, ώστε να ελέγχει αποφάσεις και περιουσιακά στοιχεία της Εκκλησίας. Παράλληλα, φέρεται να επιστράτευσε μέλη του κυκλώματος για να εκδικηθεί όσους είχαν φέρει στο φως, πριν από λίγα χρόνια, φωτογραφίες που τον εξέθεταν.

Όλοι οι συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Αντιπηκτικό προστατεύει καλύτερα από την ασπιρίνη για την πρόληψη εμφραγμάτων

Αντιπηκτικό προστατεύει καλύτερα από την ασπιρίνη για την πρόληψη εμφραγμάτων

Χειρουργεία: Μικρότερες αναμονές ή 400 κλειστές αίθουσες;

Χειρουργεία: Μικρότερες αναμονές ή 400 κλειστές αίθουσες;

Ξεχάστε τα πορτοκάλια - Αυτό το λαχανικό είναι η καλύτερη πηγή βιταμίνης C

Ξεχάστε τα πορτοκάλια - Αυτό το λαχανικό είναι η καλύτερη πηγή βιταμίνης C

Άσκηση για μακροζωία: Είναι απλή και γίνεται στο σπίτι

Άσκηση για μακροζωία: Είναι απλή και γίνεται στο σπίτι

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Σχετικά Άρθρα

Χανιά: Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν οι συλληφθέντες

Χανιά: Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν οι συλληφθέντες

Ελλάδα
Κρήτη: Δύο αδέλφια οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης - Συνελήφθησαν ένστολοι και επιχειρηματίες

Κρήτη: Δύο αδέλφια οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης - Συνελήφθησαν ένστολοι και επιχειρηματίες

Ελλάδα
Μάλια: Συνελήφθη άνδρας για εμπρησμό - Οδηγήθηκε στο αυτόφωρο

Μάλια: Συνελήφθη άνδρας για εμπρησμό - Οδηγήθηκε στο αυτόφωρο

Ελλάδα
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Χανιά και Ρέθυμνο - Σχεδόν 50 συλλήψεις

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Χανιά και Ρέθυμνο - Σχεδόν 50 συλλήψεις

Ελλάδα

NETWORK

ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

ienergeia.gr
Γιάννης Τριήρης: Οι δυτικοί σφάζονται και οι RIC γίνονται μια γροθιά

Γιάννης Τριήρης: Οι δυτικοί σφάζονται και οι RIC γίνονται μια γροθιά

ienergeia.gr
Ξεχάστε τα πορτοκάλια - Αυτό το λαχανικό είναι η καλύτερη πηγή βιταμίνης C

Ξεχάστε τα πορτοκάλια - Αυτό το λαχανικό είναι η καλύτερη πηγή βιταμίνης C

healthstat.gr
Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

ienergeia.gr
Αντιπηκτικό προστατεύει καλύτερα από την ασπιρίνη για την πρόληψη εμφραγμάτων

Αντιπηκτικό προστατεύει καλύτερα από την ασπιρίνη για την πρόληψη εμφραγμάτων

healthstat.gr
Γιατί δεν πρέπει να κάνετε ντους κάθε μέρα, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

Γιατί δεν πρέπει να κάνετε ντους κάθε μέρα, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

healthstat.gr
Άσκηση για μακροζωία: Είναι απλή και γίνεται στο σπίτι

Άσκηση για μακροζωία: Είναι απλή και γίνεται στο σπίτι

healthstat.gr
Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

ienergeia.gr