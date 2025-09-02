Games
Ελλάδα

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Μεγάλος όγκος νερού σε μικρό διάστημα - Πού θα «ξεσπάσει» η κακοκαιρία

eurokinissi eurokinissi
Έντονα καιρικά φαινόμενα από την Τετάρτη στα βόρειοδυτικά τμήματα, «βλέπει» ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Θερμές αέριες μάζες θα δεχτεί η χώρα μας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Πιο συγκεκριμένα, θα δούμε δηλαδή τον υδράργυρο να ανεβαίνει κυρίως αύριο, οπότε περιμένουμε ακόμη και 36 βαθμούς Κελσίου, σε κλειστές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού.

Η χώρα παράλληλα βρίσκεται περιτριγυρισμένη από μέτωπα κακοκαιριών, ιδιαίτερα προς την περιοχή της Ιταλίας, τα οποία θα αρχίσουν να μετατοπίζονται ανατολικά και δεν θα αργήσει η περίοδος όπου η χώρα μας θα αρχίσει να επηρεάζεται απο αυτά.

Σήμερα Τρίτη, ηλιοφάνεια να κυριαρχήσει σε ολόκληρη τη χώρα. Η θερμοκρασία αργά το μησημέρι θα προσεγγίσει υψηλές τιμές. Έχουμε μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος, καθώς ξεκινάμε από τους 10 έως 12 βαθμούς και το μεσημέρι ανεβαίνει ο υδράργυρος, φθάνοντας έως και 35 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, σήμερα περιμένουμε βοριαδάκι, και θερμοκρασίες έως και 35 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό του λεκανοπεδίου. Λίγο πιο χαμηλή η θερμοκρασία σε παραθαλάσσιες εκτάσεις.

Στη Θεσσαλονίκη, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και σχετική υγρασία τις πρωινές ώρες. Ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι έως και 33 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Ναι μεν θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες αλλά θα έχουμε και συνθήκες ατμοσφαιρικής αστάθειας κατά τη διάρκεια των απογευματινών ωρών.

Ένα βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας θα καταλήξει προς τη χώρα μας, μεταφέροντας πιο ψυχρό αέρα, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει αστάθεια.

Η αστάθεια αυτή θα αφορά την κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα οπου θα έχουμε μπόρες και τοπικές καταιγίδες.

Την Πέμπτη, θα αρχίσει να πέφτει σιγά σιγά και η θερμοκρασία αλλά θα επιμείνει η αστάθεια. Εξαπλώνεται κυρίως και πάλι τις απογευματινές ώρες, στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας μας.

Θέλει προσοχή η βορειοδυτική Ελλάδα, η περιοχή της Μακεδονίας, προς την Χαλκιδική μπορεί να έχουμε μπουρίνια κατά τη διάρκεια βραδινών και πρώτων πρωινών ωρών. Μπορεί τα φαινόμενα αυτά να μην έχουν διάρκεια, είναι όμως δυνατό να συνοδεύονται από ηλεκτρικές εκκενώσεις και από χαλαζοπτώσεις. Μεγάλος όγκος νερού σε μικρό χρονικό διάστημα, ενώ οι άνεμοι ενισχύονται και αλλάζουν κατεύθυνση.

Από Παρασκευή, περιορίζεται κάπως η αστάθεια, τα μελτέμια ενισχύονται και πέφτει η θερμοκρασία για να είμαστε κοντά στους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Ουσιαστικά θα μπαίνουμε μέρα με τη μέρα σε πιο φθνιπωρινό μοτίβο, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι ακρότητες.

