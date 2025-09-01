Games
Εθνική Αθηνών - Κορίνθου: Άνοιξαν λωρίδες και στα δύο ρεύματα, μετά το τροχαίο

Μερική αποκατάσταση κυκλοφορίας στην εθνική Αθηνών - Κορίνθου.

Η κυκλοφορία στην εθνική Αθηνών - Κορίνθου αποκαταστάθηκε μερικώς, μετά το τροχαίο ατύχημα που έγινε στο 43ο χιλιόμετρο.

Πλέον, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα η κίνηση των οχημάτων πραγματοποιείται στην αριστερή λωρίδα. Στο ρεύμα προς την Κόρινθο παραμένει κλειστή η αριστερή λωρίδα και άνοιξαν οι άλλες δύο.

Νωρίτερα είχαν κλείσει τα δύο ρεύματα της εθνικής Αθηνών - Κορίνθου, εξαιτίας του τροχαίου. Λίγο μετά τις 19:00, φορτηγό ανατράπηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες, στο ρεύμα προς την Αθήνα. Ο οδηγός του φορτηγού υπέστη ελαφρά τραύματα, ενώ βγήκε μόνος του από το όχημα.

