ΔΕΘ: Κάλεσμα αποστράτων σε πανελλαδική συγκέντρωση - «Υποδεχόμαστε αγωνιστικά τον πρωθυπουργό»

Ραντεβού στη ΔΕΘ δίνουν οι απόστρατοι των Ενόπλων Δυνάμεων το Σάββατο.

Με τη φράση «Ψίχουλα» η Πανελλήνια Ομοσπονδία Απόστρατων Στρατιωτικών απευθύνει κάλεσμα για πανελλαδική συγκέντρωση ενόψει της ΔΕΘ.

Καλεί τους αποστράτους των Ενόπλων Δυνάμεων σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον Λευκό Πύργο το Σάββατο στις 5 το απόγευμα.

«Δεν χρειάζεται να ακούσουμε τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ. Γνωρίζουμε τι μας επιφυλάσσει το τρύπιο καλάθι της. Ψίχουλα. Για εμάς ψίχουλα και για τους ομίλους και τις τράπεζες πακτωλό χρημάτων» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Π.ΟΜ.Α.Σ.

«Συμμετέχουμε στην πανελλαδική συγκέντρωση στη ΔΕΘ το Σάββατο 6 Σεπτέμβρη 2025, στις 5 μ.μ. στον Λευκό Πύργο, μαζί με τις συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις στον αγώνα για τα δίκαια αιτήματά μας. Υποδεχόμαστε μαζί τους αγωνιστικά τον πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη» προσθέτει.

Στην ίδια ανακοίνωση παρατίθενται και οι απαιτήσεις των αποστράτων.

«Διεκδικούμε:

- Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια με πραγματικές αυξήσεις σε όλους τους συνταξιούχους, καταβολή των αναδρομικών, της 13ης και 14ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στην κύρια σύνταξη.

- Δωρεάν δημόσια υγεία με κατάργηση των κρατήσεων για την υγεία, με δωρεάν παροχή φαρμάκων. Αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, με άμεσες προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού σε όλες τις δομές υγείας».