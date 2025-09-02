Games
Η εντελώς ανέγγιχτη παραλία 2,5 ώρες από την Αθήνα

Η εντελώς ανέγγιχτη παραλία 2,5 ώρες από την Αθήνα
Μια παραλία όνειρο, δίπλα στην Αθήνα που αξίζει να επισκεφθείτε!

Είναι αλήθεια, πως η Ελλάδα, ξεχωρίζει για την πλούσια ακτογραμμή της και τα όμορφα, καθαρά νερά της, με παραλίες ανά τη χώρα να έχουν διακριθεί και να έχουν κατακτήσει με τα χρόνια μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά των επισκεπτών. Αντίστοιχα, η Πελοπόννησος, αποτελεί μια εύκολη «διαφυγή» από την καθημερινότητα, ιδιαίτερα για τους Αθηναίους, με μια παραλία, να κερδίζει τα βλέμματα και την προσοχή- όσων φτάνουν εκεί!

Η Πελοπόννησος λοιπόν, ως χερσόνησος έχει να «δώσει» πολλά. Τα πλούσια τοπία της, οι πράσινοι λόφοι και οι καθαρές και ξεχωριστές παραλίες παρέχουν στον επισκέπτη – όλα όσα χρειάζεται για να απομακρυνθεί από τους έντονους ρυθμούς της πόλης. Η παραλία «Βίλες» λοιπόν, αποτελεί ένα από τα τοπία που θυμίζουν παραμύθι και αξίζει να επισκεφθείτε, ακόμη και τον Σεπτέμβρη.

Η καλύτερη παραλία για κολύμπι και χαλάρωση

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, η παραλία «Βίλες», βρίσκεται στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στο Ξηροπήγαδο Κυνουρίας, όπου «ξεδιπλώνεται» το απέραντο γαλάζιο, την αμμουδιά και το πράσινο τοπίο, σε μια μόλις εικόνα.

Είναι «κρυμμένη» πίσω από θεόρατους βράχους, γεγονός που την καθιστά ιδανική επιλογή για όσους επιλέγουν την ηρεμία, και ξεχωρίζει για το «παχύ» βότσαλο και τα καθαρά νερά της.

Για να φτάσετε στην παραλία ωστόσο, θα πρέπει να ακολουθήσετε ένα μονοπάτι, χωρίς το αυτοκίνητο, για μερικά λεπτά, επομένως και συνιστώνται άνετα υποδήματα. Η παραλία «Βίλες» θα ξεπροβάλουν μπροστά σας, ενώ για να οδηγηθείτε στην ακτής της, θα πρέπει να κατεβείτε την σκάλα που έχει τοποθετηθεί στο σημείο.

Στους βράχους που την πλαισιώνουν, υπάρχουν μικρές σπηλιές που διαμορφώνουν την ιδανική σκίαση για της μεσημεριανές ώρες. Τα νερά της δεν είναι ρηχά, ενώ στην παραλία, μπορείτε να εντοπίσετε τόσο το βότσαλο – όσο και την αμμουδιά.

Παράλληλα, να σημειωθεί πως η παραλία βίλες, δεν είναι οργανωμένη, επομένως θα πρέπει να έχετε προμηθευτεί με τα απαραίτητα για να απολαύσετε τη μέρα σας, σε μια «κρυφή» γωνιά της Πελοποννήσου, όπου η φύση κυριαρχεί.

Από την Αθήνα μάλιστα, απέχει μόλις 160 χιλιόμετρα, απόσταση που μεταφράζεται σε περίπου 2 ώρες και 50 λεπτά οδήγηση. Προορισμός αρχικά θα πρέπει να είναι το Ξηροπήγαδο Κυνουρίας– όπως ονομάζεται η περιοχή- από που θα ακολουθήσετε και το μονοπάτι που θα σας οδηγήσει πίσω από τους βράχους.

{https://www.youtube.com/watch?v=V7wSPtUOwbQ}

