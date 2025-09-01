Games
Συνήγορος του Πολίτη: Αδικία για τις οικογένειες που χάνουν τα επιδόματα παραπληγίας

Ο Συνήγορος του Πολίτη κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις οικογένειες πολιτών με βαριά αναπηρία που χάνουν το δικαίωμα σε επιδόματα, όπως το παραπληγικό, εάν ο δικαιούχος αποβιώσει πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης από υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ.

Σύμφωνα με συνεχείς αναφορές που λαμβάνει η Αρχή, οι κληρονόμοι βρίσκονται αντιμέτωποι με άρνηση του e-ΕΦΚΑ να καταβάλει τα ποσά που αντιστοιχούσαν στους δικαιούχους, με την αιτιολογία ότι δεν υπήρξε «αναγνωρισμένο με διοικητική πράξη δικαίωμα». Ουσιαστικά, αν ο θάνατος επέλθει στο στάδιο αναμονής της γνωμάτευσης ή λίγο μετά, τα ποσά χάνονται, ακόμη κι αν είχε ήδη ξεκινήσει η διαδικασία στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας.

Ο Συνήγορος έχει απευθύνει από τον Οκτώβριο του 2023 σειρά εγγράφων προς τον e-ΕΦΚΑ, το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας να αναθεωρηθεί το ισχύον πλαίσιο και να καλυφθεί το κενό που αφήνει εκτός τους κληρονόμους. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ανταπόκριση.

Η Αρχή υπογραμμίζει ότι η Εθνική Πύλη Αναπηρίας θεσπίστηκε για να απλοποιήσει τις διαδικασίες, να ενισχύσει τη διαφάνεια και να προάγει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, στο πλαίσιο και της Σύμβασης του ΟΗΕ. Παρ’ όλα αυτά, η πρακτική που ακολουθείται οδηγεί στην απώλεια σημαντικών ποσών ενίσχυσης, τη στιγμή που οι οικογένειες αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και η Πολιτεία δεν παρέχει επαρκές δίκτυο υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Με τις καθυστερήσεις που καταγράφονται στη διαδικασία εξέτασης –συχνά πολύμηνες, με ανάγκη για κατ’ οίκον επισκέψεις ή πολλαπλές επιτροπές– η ανάγκη αλλαγής του πλαισίου θεωρείται από τον Συνήγορο επείγουσα. Όπως σημειώνεται, χωρίς νομοθετική παρέμβαση, οι οικογένειες συνεχίζουν να χάνουν δικαιώματα και πόρους που προορίζονταν για τη στήριξή τους.

