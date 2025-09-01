Σάκης Αρναούτογλου: Πότε και πού θα πέσουν βροχές και καταιγίδες

Άστατος ο καιρός στα μέσα της εβδομάδας σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Αλλαγή του σκηνικού του καιρού με έντονες βροχές και καταιγίδες στα βόρεια τμήματα της χώρας, βλέπει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Ο μετεωρολόγος αναφέρει οτι ο καιρός θα σημειώσει αστάθεια την Τετάρτη - Πέμπτη, ενώ όσον αφορά τις επόμενες εβδομάδες δεν φαίνεται να έρχεται κάποια θερμή αέρια μάζα, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Αναλυτικά ο καιρός τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου

Η Τρίτη θα κυλήσει με ηλιοφάνεια. Την Τετάρτη όμως τις προμεσημβρινές ώρες στην ορεινή Ήπειρο αλλά και στα ορεινότερα τμήματα της δυτικής Μακεδονίας, θα βγάλει κάποιες μπόρες, οι οποίες μέχρι και το μεσημέρι θα επεκταθούν και λίγο πιο ανατολικά.

Το βράδυ της ίδιας ημέρες και κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών προς την Πέμπτη, οι περισσότερες περιοχές της Μακεδονίας θα έχουν πολύ άστατο καιρό με τοπικές μπόρες και καταιγίδες.

Την Πέμπτη τα φαινόμενα αυτά θα εντοπίζονται μόνο στα ορεινά, ηπειρωτικά, βόρεια - βορειοδυτικά τμήματα.

Την Παρασκευή ο καιρός θα παραμείνει καλός με τοπικές συννεφιές στα βουνά. Επομένως μέσα στην εβδομάδα δεν θα συμβεί κάτι ιδιαίτερο, εκτός από αυτήν την αστάθεια την Τετάρτη, ίσως το βράδυ της Τετάρτης να είναι κατά τόπους έντονη και τη νύχτα της Τετάρτης προς την Πέμπτη στη Μακεδονία.

Οι άνεμοι δεν φαίνεται να δημιουργούν κάποιο πρόβλημα παρότι στην Κρήτη, την Τρίτη μπορεί να έχουμε ριπές έως και 8 μποφόρ.

Την Παρασκευή, στην Εύβοια, στα νότια τμήματα των Κυκλάδων και στην Αττική περιμένουμε δυνατό βοριά κυρίως Πέμπτη και Παρασκευή.

Την Τρίτη και την Τετάρτη θα υπάρχει μία άνοδος της θερμοκρασίας, όχι ιδιαίτερα σημαντική αλλά θα έχει λίγο περισσότερη ζέστη.

Από εκεί και μετέπειτα δεν φαίνεται να επηρεαζόμαστε από άλλες θερμές αέριες μάζες. Οι θερμοκρασίες θα είναι γενικά φυσιολογικές.

Οσο βαδίζουμε προς τα τέλη του δεκαημέρου του Σεπτέμβρη η θερμοκρασία θα αρχίσει να παρουσιάζει κάποια μικρή σταδιακή πτώση.

{https://www.youtube.com/watch?v=R1Tth9fHbDI}